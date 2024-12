Imenitno priznanje za Tjašo Stanko

Tjaša Stanko je bila najboljša med levimi zunanjimi igralkami. Med kandidatkami za prvo postavo prvenstva sta bili še dve Slovenki, Nataša Ljepoja in Maja Vojnovič.

»Izredno sem ponosna nase in celotno ekipo. Brez nje mi takšnega priznanja ne bi uspelo osvojiti! Vsi skupaj smo vložili izjemno veliko dela in truda,« v izjavi za slovensko zvezo navdušenja ob novici ni skrivala 27-letna Stanko.

V letošnji idealni ekipi evropskega prvenstva so: - levo krilo: Emma Friis (Danska)

- leva zunanja: Tjaša Stanko (Slovenija)

- osrednja igralka: Henny Reistad (Norveška)

- desna zunanja: Katrin Klujber (Madžarska)

- desno krilo: Viktoria Gyori-Lukacs (Madžarska)

- igralka na črti: Tatjana Brnović (Črna gora)

- vratarka: Anna Kristensen (Danska)

- najboljša obrambna igralka: Pauletta Foppa (Francija)

- najboljša mlada igralka: Petra Simon (Madžarska).

»Menim, da je bila naša reprezentanca za širni rokometni svet veliko pozitivno presenečenje. Mnogim, predvsem pa sebi smo dokazale, da zmoremo. Če igramo srčno ter borbeno, nobenim tekmicam proti nam ne bo lahko. Najbolj sem vesela tega, da smo na prvenstvo v Avstrijo prispeli kot najbolj neizkušena ekipa, domov pa se vračamo z bogatimi izkušnjami, ki nam bodo v prihodnje izjemno koristile,« je še dodala.

Nagrade so dobile igralke šestih državnih reprezentanc vključno s finalistkami Dansko in Norveško. Prva ima dve, Madžarske pa edina tri rokometašici na seznamu, ostale ekipe pa po eno.

Tjaša Stanko in vratrka Maja Vojnović sta prikazale odlične predstave. FOTO: Aljaž Močnik

Ekipa turnirja je bila izbrana z glasovanjem navijačev, aplikacija je pritegnila skoraj 10.000 glasovalcev, potrdila pa jo je strokovna komisija, ki vključuje zmagovalki lige prvakinj, Andreo Lekić in nekdanjo slovensko reprezentantko Ano Gros, trenerskega strokovnjaka Pera Johanssona in dva predstavnika EHF.

Najkoristnejša igralka (MVP) turnirja bo znana po finalu danes z začetkom ob 18. uri.

Slovenke proti Srbkinjam v kvalifikacijah za SP 2025

Slovenija, ki je na letošnjem evropskem prvenstvu na Madžarskem ter v Švici in Avstriji zasedla deseto mesto, je današnji žreb na Dunaju pričakala v prvem jakostnem bobnu. Njene možne tekmice iz drugega jakostnega bobna so bile poleg Srbije še Severna Makedonija, Hrvaška, Turčija, Portugalska, Ukrajina, Slovaška, Izrael, Italija, Kosovo in Litva.

1. tekma, sreda/četrtek, 9./10. april 2025:

SLOVENIJA: SRBIJA 2. tekma, sobota/nedelja, 12./13. april 2025:

SRBIJA: SLOVENIJA

Nastop na svetovnem prvenstvu sta si že priigrali obe gostiteljici turnirja ter zadnja svetovna prvakinja Francija, na letošnjem celinskem tekmovanju pa še Norveška, Danska in Madžarska.

Vsi pari kvalifikacij za SP 2025:

Slovenija - Srbija

Švica - Slovaška

Poljska - Severna Makedonija

Švedska - Kosovo

Portugalska - Črna gora

Ferski otoki - Litva

Češka - Ukrajina

Hrvaška - Španija

Avstrija - Turčija

Islandija - Izrael