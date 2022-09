Ponovitev lanske sezone skoraj nemogoča, a zakaj ne?

V nadaljevanju preberite:

Ni počitka za odbojkarske junake. Končalo se je svetovno prvenstvo, reprezentantje so zakoračili v klubske prostore in se v slovenskem primeru začeli pripravljati na državno prvenstvo v začetku oktobra. Med njimi je tudi Jani Kovačič, prosti igralec izbrane vrste selektorja Gheorgheja Creţuja in državnega prvaka ACH Volleyja. V pogovoru se je ozrl na nedavni mundial, povedal svoje misli glede ostanka slovenskega selektorja na položaju in spregovoril o izzivih nove klubske sezone.