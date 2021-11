Poraženi udarni slovenski vrsti

Obe prvi slovenski ekipi sta v drugem krogu ekipnega šahovskega evropskega prvenstva, ki poteka v Čatežu, izgubili. Prva moška je v dvoboju z Madžarsko klonila z 1:3, s takšnim izidom pa je bila poražena tudi prva ženska reprezentanca proti Švici. Slednja je premagala tudi drugo slovensko moštvo šahistov, druga ženska pa je igrala 2:2 z Izraelkami.

Prva slovenska ekipa šahistov z dvema točkama deli 18. mesto, druga je na 34. mestu med 39 reprezentancami v odprti konkurenci. Vodstvo so prevzeli Azerbajdžanci, ki so edini oba dvoboja dobili z najvišjim možnim izidom 4:0. Še šest reprezentanc pa ima prav tako štiri točke. Drugi so Madžari, tretji pa prvi favoriti za naslov Rusi ter Nemci. Devetnajsti nosilci in gostitelji turnirja Slovenci so po porazu z Madžarsko tako ostali pri dveh točkah po uvodni zmagi s 3,5:0,5 proti veliko slabši Irski (38.).

Druga ekipa boljša od prve

Med 31 ženskimi ekipami je Slovenija 2 na 25. mestu, na 28. pa Slovenija 1. V vodstvu so Rusinje in Azerbajdžanke, ki so po štiri točke edine osvojile z zmagama s po 4:0. Pričakovati je bilo, da bodo Slovenke po uvodnem porazu proti Belgiji, trideseti ekipi EP, zmagale proti Švicarkam, 22. po povprečnih ratingih. Za gostiteljice, 15. nosilke, je zaigrala tudi v prvem krogu prosta Laura Unuk. A je prvo Slovenko z nazivom mednarodnega mojstra z belimi figurami ugnala Lena Georgescu, ki ima skoraj 100 točk nižji rating.

Izidi 2. kroga – moški: Slovenija I - Madžarska 1:3 (Luka Lenič - Viktor Erdos remi, Jure Škoberne - Ferenc Berkes 0:1, Matej Šebenik - Tamas Banusz remi, Tim Janželj - Benjamin Gledura 0:1), Slovenija II - Švica 1:3 (Jan Šubelj - Sebastian Bogner remi, Domen Tisaj - Nico Georgiadis 0:1, Jaka Brilej - Oliver Kurmann remi, David Stevanič - Fabian Bänziger 0:1); ženske: Švica - Slovenija I 3:1 (Lena Georgescu - Laura Unuk 1:0, Ghazal Hakimifard - Zala Urh 1:0, Laura Störi - Lara Janželj 0:1, Camille De Seroux - Jana Krivec 1:0), Slovenija II - Izrael 2:2 (Ivana Hreščak - Julija Švajger 1:0, Špela Kolarič - Miša Klinova 1:0, Nuša Hercog - Maja Šapir 0:1, Vesna Mihelič - Michelle Katkov 0:1).