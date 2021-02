Pozivi k odstopu Morija, izredno zasedanje organizatorjev OI

Organizatorji olimpijskih iger Tokio 2020 načrtujejo izredni sestanek na temo seksističnih pripomb svojega šefa Yoshira Morija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta se opira na zapise v japonskih medijih, med njimi televizijske postaje NHK, ki je poročala, da bodo v petek razpravljali o odzivu javnosti na Morijeve neprimerne opazke.



Triinosemdesetletni Mori je prejšnji teden sprožil val ogorčenja na Japonskem in v tujini, ko je dejal, da ženske na sestankih govorijo preveč.



»Ženske so tekmovalne. Ko ena dvigne roko za govor, še druge čutijo, da morajo prav tako nekaj povedati. Tako vse govorijo. Nekdo mi je rekel, da če povečamo število žensk, moramo ob tem omejiti njihov dovoljen čas za govor. Drugače ne bodo nikoli nehale, kar je problematično,« je dejal Mori, ki se je od takrat opravičil, vendar ni odstopil. Mednarodni olimpijski komite (Mok) pa je dejal, da je zadeva zanje končana.



Japonski mediji so danes sporočili, da se namerava organizacijski odbor Tokio 2020 sestati še ta teden, po vsej verjetnosti v petek, in razpravljati o odzivih na škandal. Javnost, ki še naprej ni naklonjena organizaciji OI, namreč vztraja, da bi moral Mori odstopiti.



Po Morijevih neprimernih opazkah se je 390 olimpijskih in paraolimpijskih prostovoljcev odpovedalo nadaljnjemu sodelovanju pri organizaciji iger. Organizacijski odbor iger je sicer opozoril, da to število vključuje umike iz več razlogov. Skupaj je odbor najel 80.000 prostovoljcev, tako domačih kot tujih.



Po poročanju NHK sta se dve osebi odrekli tudi sodelovanju v štafeti olimpijske bakle, organizatorji pa so prejeli več kot 4000 pritožb.

Kampanja zbrala prek 140.000 podpisov

Spletna kampanja, ki poziva k ukrepom proti Moriju, je zbrala že več kot 140.000 podpisov, medtem ko je teniška zvezdnica Naomi Osaka komentarje Morija označila kot “ignorantske”.



Tiskovni predstavnik vlade Katsunobu Kato je danes dejal, da bi morali organizatorji poskusiti prepričati prostovoljce, naj se vrnejo.



Eden vodilnih predstavnikov vladajoče stranke Toshihiro Nikai pa je v ponedeljek dejal, da bodo prostovoljci spremenili mnenje, ko se bodo stvari umirile, kar je še bolj razjezilo javnost in druge politike.



Dnevnik Mainichi Shimbun poroča, da so nekateri največji olimpijski sponzorji že izrazili razočaranje nad retoriko organizacijskega odbora, potem ko so prejeli številne grožnje k bojkotu svojih izdelkov.



Vse to povzroča dodatne glavobole za organizatorje, ki se spopadajo z zaskrbljenostjo javnosti zaradi prestavljenih poletnih iger. Ankete še naprej kažejo, da več kot 80 odstotkov Japoncev nasprotuje izvedbi OI.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: