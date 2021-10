Prado in Herlings trčila v zraku, Gajser tretji

Tim Gajser brani naslov svetovnega prvaka. FOTO: Honda Racing

Grd padec v cilju

Prvo vožnjo za VN Nemčije v elitnem motokrosističnem razredu MXGP je dobil Španec, svetovni prvakje osvojil tretje mesto, potem ko je prehitelin, ni mu pa uspelo mimo vodilnega v prvenstvuin Prada. Druga vožnja v Teutschenthalu se bo začela ob 16.10.»Tri tedne je minilo od operacije ključnice in še vedno nisem stoodstoten, je pa veliko bolje kot na Sardiniji, kjer je šlo pravzaprav za preživetje. Tukajšnja trda proga mi ustreza,« je pred dirko povedal Gajser, ki je v Nemčiji zmagal pred dvema letoma. V kvalifikacijah je bil drugi, a s kar sekundo in pol zaostanka za Herlingsom.Nizozemec je imel pred VN Nemčije točko prednosti pred 25-letnim zvezdnikom Honde. Štart je kot običajno dobil mladi Prado, vendar ga je moštveni kolega Herlings v KTM prehitel že v prvem krogu. Španec je sredi dirke vrnil udarec in znova prevzel vodstvo. Gajserjev štart ni bil najboljši, iz prvega zavoja je prišel peti. Potem je izkoristil napako Cairolija, kasneje pa ujel in prehitel Febvra. Slovenec se je čisto približal Pradu in Herlingsu, vendar ni mogel držati njunega ritma, ob tem je moral paziti na agresivnega Francoza.V ospredju se je vnel hud boj za etapno zmago, Herlings je za hip že bil mimo, ampak Prado se ni dal in dosegel eno najslajših zmag v karieri. A je kaj kmalu doživel bridek šok, za katerega je bil pravzaprav kriv sam. Herlings je v cilj skočil le nekaj centimetrov za njim, v zraku sta trčila in grdo padla na tla. Kaže, da je Španec, ki je skočil v stran namesto naravnost, potegnil krajšo, odšepal je s proge in se v bolečinah ulegel na tla. Odnesli so ga na nosilih, zato tudi ni dal intervjuja po zmagi. Njegov nastop v drugi vožnji je vprašljiv. Herlings je lahko normalno hodil, čeprav je bil padec videti zelo grd.V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Francozpred Avstrijcemin rojakomje zaradi padca ostal brez točk, končal je na 23. mestu.