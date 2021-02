Pravična igra in dobre navade

Zanimivo tudi med partijo Inarkiev-Carlsen

Viswanathan Anand in Gari Kasparov. FOTO: Reuters

Šah velja za zelo plemenito igro, ki vključuje visoko raven pravičnosti in dobrih navad. Toda šahisti vemo, da je šah tudi tekmovalna igra, kjer je zmaga tisto, za kar se borita oba nasprotnika, toda na voljo je zgolj ena. In mnogi šahisti v žaru borbe in izraziti želji po zmagi uporabljajo tudi prijeme dvomljivih običajev.V šahovski zgodovini smo videli primere (ne)namernega goljufanja na najvišjih ravneh igre. Spomnimo se, kako jevrnil potezo proti takrat 17-letniin kasneje tudi proti, podobno se je »zgodilo« tudi. Nakamura je reklamiral zmago, ko jeob promociji na šahovnici pustil kmeta in ga ni zamenjal z damo, čeprav bi ga moral Nakamura v naslednji potezi pojesti … Bi moral biti dobri samaritan in moral to prezreti?Indijski velemojster Gupta je izgubil partijo, ker je v hitropoteznem šahu pritisnil uro preden je popravil kraljico, ki je ob zadnji potezi padla. V partiji jedvakrat podrl figure in pritisnil na uro, toda ta ni reklamiral zmage in partija se je končala z remijem.se je v partiji z Aronianom ob jasnem dotiku kmeta, ki ga je hotel vzeti, hotel izmuzniti z »j'adoube« oziroma pojasnilom, da je samo popravljal figure.Zanimiva situacija je bila v partijina svetovnem hitropoteznem prvenstvu 2017, kjer je beli, Carlsen, z jemanjem kmeta hkrati zadal nasprotniku šah. Inarkijev je ta šah »spregledal« in dal Carlsenu šah s skakačem. Ta se je v naslednji potezi, namesto da bi reklamiral nepravilno potezo, odmaknil s kraljem. Zato je Inarkiev reklamiral po njegovem mnenju nepravilno potezo Carlsena. Rusu so sodniki najprej dodelili točko, kasneje pa so ob pritožbi Carlsena in sklicevanjem na Dodatek A Člena 4.2 odločili, da naj se igra nadaljuje. GM Inarkiev ni hotel nadaljevati in zmagal je Carlsen.Kako pa bi se vi odzvali v opisanih položajih? Na kateri strani je morala in etika, niti v šahu ni vedno tako črno belo. Predstavljajte si, da igrate hitropotezno partijo in nasprotnik promovira damo s šahom, vendar na šahovnico postavi napačne (torej vaše) barve damo. Vi se odmaknete s kraljem in v naslednji potezi želi nasprotnik zamenjati damo v »pravilno« (torej svojo) barvo. Kaj boste naredili? To dopustili ali poklicali sodnika in protestirali?