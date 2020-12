Pravih prvakov ni moglo ustaviti niti grozno leto 2020

V nadaljevanju preberite:

Naj bo leto 2021 veliko lepše, kot je bilo tisto pred njim, že lep čas odmeva z vseh koncev zemeljske oble. Tudi med športniki in njihovimi navijači. Leto, ki se izteka, je namreč vse prikrajšalo za številne spektakle in močno poseglo v družbeni red na tekmovališčih. In če je slovita glasbena skupina Queen že leta 1977 navduševala s pesmijo We Are The Champions (Mi smo prvaki), ki je še vedno neprekosljiva himna uspešnih športnikov, so 43 let pozneje njihova srca pogosteje utripala v ritmu druge uspešnice britanske zasedbe: The Show Must Go On, Predstava se mora nadaljevati. Če bi športno kolesje zastalo, bi ga zelo težko znova pognali. Nastajati so začele nove nepozabne zgodbe, ki so nam znova pognale kri po žilah.