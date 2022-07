Pred Možičem & Co. najpomembnejša tekma v Gdansku

Slovensko odbojkarsko reprezentanco danes ob 17. uri v Gdansku na tretjem turnirju lige narodov čaka tekma za biti ali ne biti v lovu na zaključni turnir osmerice. Varovanci selektorja Marka Lebedewa se bodo pomerili proti Iranu, ki je najbližji neposredni tekmec v boju za osmo mesto lestvice.

Slovenski odbojkarji so na četrtkovi drugi tekmi zadnjega turnirja lige narodov upravičili vlogo favoritov in premagali Bolgarijo. Poleg tega pa so dan prej pomembno zmago slavili tudi Italijani, ki so proti Iranu slavili s 3:1 v nizih.

S tem so Iranci ostali pri 14 točkah in zdaj za osmo Slovenijo zaostajajo za točko. Današnja zmaga s 3:0 ali 3:1 v nizih proti azijskemu predstavniku bi tako Slovencem že na široko odprla vrata do Bologne, kjer bo zaključni turnir na sporedu med 20. in 24. julijem.

Mark Lebedew je analiziral igro Irana. FOTO: Volleyballworld

»Za nas bo to najpomembnejša tekma turnirja. Doslej smo vse opravili, kot je treba in osvojili šest točk. Čaka nas Iran, ki igra vrhunsko odbojko, vsem povzročajo težave, premagali pa so tudi Poljake. Danes so imeli z njimi veliko težav Italijani, ki so se na koncu izvlekli. Ne bo lahko, verjamem pa, da jih lahko z našo najboljšo igro premagamo,« je po dvoboju z Bolgarijo v luči tekme proti Iranu dejal Rok Možič.

»Gledali smo jih na prvem turnirju v Braziliji, ko so še imeli nekaj težav. Igrali so dobro, ampak lahko smo videli, da so napredovali iz tekme v tekmo, s turnirja na turnir. Dobri so pri servisu, s čimer so Poljakom povzročili veliko težav. Če želimo zmagati, moramo dobro nadzorovati ta del igre,« je vpogled v tekmece ponudil Avstralec na klopi slovenske izbrane vrste Lebedew.

Slovenci dvigujejo formo pred domačim SP. FOTO: Volleyballworld.com

Morebitni poraz sicer še ne bi bil usoden, a bi bila pot do zaključnega turnirja precej otežena. Slovenijo namreč na zadnji tekmi ligaškega dela čaka vodilna Poljska pred bržčas polno dvorano Ergo v Gdansku, medtem ko Iran na zadnji tekmi pričakuje Srbijo, ki ima prav tako še nekaj možnosti za nastop v Bologni.