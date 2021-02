Predsednik OI v Tokiu zavrnil vse namige o vprašljivi izvedbi

Zaradi koronske pandemije preložene poletne olimpijske igre Tokio 2020, ki so na programu od 23. julija do 8. avgusta, bodo potekale ne glede na položaj z novim koronavirusom, je danes zatrdil predsednik organizacijskega odbora Joširo Mori. Kot poroča francoska agencija AFP, je Mori odločno zavrnil vse dvome glede izvedbe iger, ki se pojavljajo.



»Z gotovostjo lahko zatrdim, da bomo olimpijske igre pripravili. Ne glede na to, kako se bo razvijala koronska pandemija,« je danes dejal Mori na sestanku organizatorjev iger z japonsko vlado: »Moramo preseči razpravo o tem, ali jih bomo izvedli ali ne. Gre samo za to, na kakšen način jih bomo organizirali. Ob tej priložnosti raje razmislimo o novi različici olimpijskih iger,« je dodal Mori na sestanku z vlado, ki tako kot organizatorji vztraja, da se igre lahko varno priredi kljub naraščajočim okužbam s covidom-19 po vsem svetu, tudi na Japonskem.



Japonski premier je danes obenem za en mesec podaljšal izredno stanje zaradi koronavirusa, kar pomeni, da bo ukrep v Tokiu in več drugih delih države trajal do 7. marca. Ostrejše omejitve prehoda mej, ki so jih uvedli po naraščajočih okužbah, so že povzročile preložitev nekaterih športnih tekmovanj, vključno s prvo letošnjo olimpijsko preizkušnjo, kvalifikacijami za sinhronizirano plavanje, ki so bile na sporedu marca. Olimpijska bakla naj bi pot po Japonski začela 25. marca.



V sredo pa bodo predvidoma organizatorji predstavili nadaljnje podrobnosti obsežnih protiukrepov proti koronavirusu, ki so jih zasnovali za igre Tokio 2020, ki so jih marca lani, ko se je virus razširil po vsem svetu, preložili na letošnje poletje. Toda javno mnenje še naprej ni naklonjeno izvedbi iger, saj je 80 odstotkov Japoncev v januarski raziskavi zaprosilo za nadaljnjo preložitev ali kar odpoved OI. Prireditelji so sicer večkrat poudarili, da nobene od teh možnosti ni na mizi, ob tem imajo tudi močno podporo tako Mednarodnega olimpijskega komiteja kot športnikov po vsem svetu.

