Težko je videti mamice in otroke, ki bežijo pred vojno

Brez njega v slovenski odbojkarski reprezentanci seveda ne gre. Brez Jana Kozamernika namreč! Srednji bloker se je po svoji prvi klubski sezoni na Poljskem na pripravah izbrane vrste v Ljubljani že začel kaliti za velika tekmovalna izziva tega leta, ligo narodov in svetovno prvenstvo, del tega bo gostila tudi Slovenija. V pogovoru je razkril, kaj meni o novem selektorju Marku Lebedewu, na kaj s soigralci cilja v ligi narodov, kaj si na SP v Stožicah (od gledalcev) najbolj želi, kako ocenjuje sezono pri Assecu Resovii iz Rzeszowa in kako so v tem mestu blizu poljsko-ukrajinske meje občutili rusko agresijo na Ukrajino.