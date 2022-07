Presenetljiva razpleta v štafetah 4 x 100 m

Ženska štafeta ZDA na 4 X 100 m je deveti dan svetovnega prvenstva v atletiki v domačem Eugenu osvojila zlato medaljo pred favorizirano Jamajko. Med atleti so v isti disciplini Kanadčani presenetili gostitelje prvenstva in osvojili zlato v eni izmed šestih končnih odločitev dneva.

Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini in Twanisha Terry so za zlato v štafeti tekle 41,14 sekunde in postavile izid sezone na svetu. Slednje je uspelo tudi Kanadčanom s 37,48, v četverici so bili Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney in Andre De Grasse.

Kanadčani so bili boljši od Američanov. FOTO: Ezra Shaw/AFP

Etiopijka Gudaf Tsegay je zmagala na 5000 m (14:46,29), olimpijska zmagovalca Emmanuel Korir iz Kenije (1:43,71) in Portugalec Pedro Pichardo (17,95 m) sta slavila na 800 m in v troskoku, v metu kopja je naslov ubranil Anderson Peters iz Grenade (90,54 m).

Predzadnji dan SP ni bilo slovenske udeležbe, zadnji dan bo uspešne nastope v Oregonu zaključila Anita Horvat na 800 m, finale bo v noči na ponedeljek ob 3.35 po slovenskem času.

Končne odločitve:

Moški, 800 m:

1. Emmanuel Korir (Ken) 1:43,71

2. Djamel Sedjati (Alž) 1:44,14

3. Marco Arop (Kan) 1:44,28

4 x 100 m:

1. Kanada 37,48 (Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney, Andre De Grasse)

2. ZDA 37,55 (Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall, Marvin Bracy)

3. Velika Britanija 37,83 (Jona Efoloko, Zharnel Hughes, Nethaneel Mitchell-Blake, Reece Prescod)

Troskok:

1. Pedro Pichardo (Por) 17,95

2. Hugues-Fabrice Zango (Bur) 17,55

3. Zhu Yaming (Kit) 17,31

Anderson Peters je kopje vrgel prek 90 metrov. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Kopje:

1. Anderson Peters (Grn) 90,54

2. Neeraj Chopra (Ind) 88,13

3. Jakub Vadlejch (Češ) 88,09

Ženske, 5000 m:

1. Gudaf Tsegay (Eti) 14:46,29

2. Beatrice Chebet (Ken) 14:46,75

3. Dawit Seyaum (Eti) 14:47,36

4 x 100 m:

1. ZDA 41,14 (Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini, Twanisha Terry)

2. Jamajka 41,18 (Kemba Nelson, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson)

3. Nemčija 42,03 (Tatjana Pinto, Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper, Rebekka Haase)