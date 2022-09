Primer Mušič odpira vrata 50.000 športnikom

V nadaljevanju preberite:

Julija lani so trije člani Težkoatletskega kluba Domžale želeli uveljavljati pravico do letnega zdravstvenega pregleda za športnike na stroške ZZZS. Kot so jim povedali v zdravstvenem domu na Metelkovi, sta bila do pregleda upravičena dva, ki sta imela status kategoriziranega športnika pri OKS, ne pa tudi tretji, ki je bil »zgolj« registrirani športnik. Slednji je bil Tim Mušič in je moral za pregled plačati skoraj 190 evrov. Naključje je hotelo, da je član omenjenega kluba tudi odvetnik Jernej Orešek iz ljubljanske Odvetniške pisarne Razdrih, ki se je poglobil v zadevo in na sodišču dosegel, da so kolegu stroške povrnili, in s tem poskrbel za precedenčni primer, ki bi lahko koristil skoraj 50.000 športnikom v Sloveniji.