Princeska postala kraljica in pokazala, da ima veliko srce tudi zunaj ringa

V ljubljanskem Športnem centru Gepard so pripravili prisrčen sprejem za boksarsko šampionko Emo Kozin, ki se je minulo soboto v Manchestru z zmago nad Škotinjo Hannah Rankin opasala z naslovoma svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO.

»Čeprav je od dvoboja minilo že nekaj dni, se še nisem dobro naspala – verjetno zaradi adrenalina. Še vedno se kar smejim sama sebi in ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. O tem sem sanjala, odkar sem se začela resno ukvarjati z boksom. V soboto sem si dokazala, da so sanje uresničljive,« je poudarila Kozinova ter se ob svoji menedžersko-trenerski ekipi (Rudolfu Pavlinu, Redžu Ljutiću in Gregorju Debeljaku) še enkrat zahvalila vsem, ki jo tako ali drugače podpirajo.

»Vedela sem, da se nekaj pripravlja, nisem pa pričakovala, da me bo prišlo pozdravit toliko ljudi. Hvala vsem!« je bila nasmejana »princeska« iz Šmartnega ob Savi, ki je za Pavlina po novem »kraljica«. »Ema je zame z osvojitvijo šampionskih pasov WBC in WBO dosegla enega od največjih uspehov slovenskega boksa in enega od večjih podvigov našega športa,« je presodil Pavlin.

Ema Kozin je za štiriletno Karolino, ki boleha za redko boleznijo hitrega staranja, društvu Viljem za licitacijo predala tudi rokavice, s katerimi je ugnala Hannah Rankin. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kozinova je na sprejemu pokazala, da ima veliko srce tudi zunaj ringa. Za štiriletno Karolino, ki boleha za redko boleznijo hitrega staranja, je društvu Viljem za licitacijo ob rokavicah, s katerimi je premagala Rankinovo, predala tudi podpisano majico in svoj prvi osvojeni šampionski pas (združenja WBU), ki si ga je leta 2017 priboksala kot najmlajša profesionalna svetovna prvakinja.

»Treba je pomagati drugim, zatorej: 'Če lahko, pomagaj!'« je sklenila slovenska šampionka, ki ji je Pavlin odmeril teden dni oddiha. Zatem se bo že začela počasi pripravljati za naslednji dvoboj, ki bi ga lahko imela že aprila ali maja prihodnje leto. Na njena vrata so že potrkale tri izzivalke: ob Rankinovi, ki si želi revanšo, in Belgijki Femke Hermans tudi Britanka Terri Harper.