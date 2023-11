Ema Kozin do zgodovinskega uspeha za slovenski boks v Manchestru

Slovenska šampionka Ema Kozin (24 zmag, 12 s k. o., 1 neodločen izid, 1 poraz) je nova profesionalna boksarska svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO, potem ko je v Manchestru po deljeni sodniški odločitvi premagala Hannah Rankin (13 zmag, 3 s k. o., 7 porazov). Od izkušene Škotinje je bila po točkah boljša z 2:1 (98:92, 94:96 in 96:94).

Naša najuspešnejša profesionalna borka je začela zelo odločno in že v uvodni rundi tekmici iz Lussa na zahodu Škotske zadala več čistejših udarcev. »Bravo, Ema! Zelo dobro,« so po vsakem uspešnem napadu Kozinove zavpili njeni trenerji Rudolf Pavlin, Redžo Ljutić in Gregor Debeljak, ki so bili zelo zadovoljni z boksanjem svoje varovanke.

Rankinova je odgovarjala predvsem z udarci v telo, vendar pa jih je bilo v seštevku premalo, da bi lahko jeziček na tehtnici prevesila na svojo stran. Kozinova je bila večino dvoboja, ki je trajal deset rund po dve minuti, agresivnejša. Njeni krošeji so puščali čedalje več sledi na obrazu 33-letne Škotinje, ki je sicer po koncu obračuna, misleč, da je zmagala, dvignila roke visoko v zrak.

Toda zgodovinskega uspeha za slovenski boks se je veselila 24-letna »princeska« iz Šmartnega ob Savi, ki je po dvoboju skočila v objem svojim trenerjem. Z osvojitvijo šampionskih pasov WBC in WBO, ki spadata med najprestižnejše v svetu tega borilnega športa, je postala sploh prva naša boksarka, ki ji je uspel takšen podvig.