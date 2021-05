Priznanja Osaki, Nadalu in Bayernu, Pogačar ostal praznih rok

Naomi Osaka se je izkazala tudi z družbenim udejstvovanjem. FOTO: Geoff Burke/USA Today Sports



Billie Jean King za življenjsko delo

Teniška igralcainsta dobitnika letošnje prestižne nagrade laureus v konkurenci posameznikov. Med ekipami je priznanje pripadlo zmagovalcem nogometne lige prvakov iz lanskega leta Bayernu. Med kandidati je bil tudi mladi slovenski kolesarski zvezdnik, a ga niso izbrali za novinca leta.Bayern München je slavil med moštvi, kar je za Bavarce potrditev dobrega dela v prejšnji sezoni. Za Bayern je to drugi laureus po 2014. Pri posameznih kategorijah pa sta smetano pobrala teniška igralca. Za Nadala je to že četrta takšna nagrada, za Osako, ki se ni izkazala le s športnimi uspehi, pač pa tudi z družbenim udejstvovanjem v boju za pravice temnopoltih, prva. Pred dvema letoma je dobila laureusa za novinko leta.V ožjem izboru za letošnje laureuse so bili sicer poleg Osake še nizozemska kolesarka, italijanska smučarka, kenijska atletinja, francoska nogometašicain ameriška košarkarica, pri moških pa ob Nadalu še atletaiz Ugande in Šved, britanski dirkač, ameriški košarkarter poljski nogometaš. Med ekipami je imel Bayern konkurenco v angleškem prvaku Liverpoolu, prvakih košarkarske lige NBA LA Lakers, moštvu formule 1 Mercedesu, zmagovalcih super bowla 2020 Kansas Cityju in argentinski reprezentanci v ragbiju.Priznanje za življenjsko delo so podelili teniški legendi, nagrado za družbeno udejstvovanje v športu je dobil svetovni prvak formule 1za svoj prispevek v boju proti rasizmu, nogometni zvezdnik Liverpoolapa je dobil nagrado za socialno delovanje v športu.V kategoriji mladih športnikov oziroma novincev leta je bil med nominiranci tudi zmagovalec lanskega Toura Tadej Pogačar, a nagrade ni dobil. Akademija se je v tej kategoriji odločila za igralca ameriškega nogometa, ki se je pri 24 letih izkazal kot najkoristnejši igralec finala NFL in je Kansas City popeljal do prve zmage po 50 letih. Poleg Mahomesa in Pogačarja so se za priznanje potegovali še mladi nogometaš Barcelone, svetovni motociklistični prvak, poljska teniška igralkain avstrijski teniški igralec