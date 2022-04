Šampion Fabio Quartararo prvič letos na najvišji stopnički

Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP v portugalskem Portimau. Za svetovnega prvaka iz sezone 2021 je to sploh prva zmaga v novi sezoni. Drugi je bil njegov rojak Johann Zarco (Ducati), tretji pa Španec Aleix Espargaro (Aprilia).

Quarrarro, ki je imel v dosedanjem delu sezone kar precej težav in se je lovil ter bil daleč od forme iz prvega dela lanske sezone, je zdaj končno dokazal, da ga tekmeci še ne smejo odpisati. Na stezi, ki njemu in njegovi ekipi ustreza, je bil danes najbolj prepričljiv, z vodstvom v večjem delu dirke pa se je tudi izognil pestremu dogajanju za seboj, med katerim so brez točk ostali nekateri njegovi konkurenti.

Do te dirke vodilni v seštevku sezone Italijan Enea Bastianini (Ducati Gresini) po padcu dirke ni končal. Še večjo smolo je imel Jack Miller sedem krogov pred koncem dirke. Avstralec z ducatijem je skušal napasti takrat tretjega Joana Mira, a je bil prepozen pri zaviranju, padel in s seboj odnesel v pesek še Španca.

Marc prekosil Alexa

Tik pod stopničkami je ostal Mirov rojak Alex Rins (Suzuki), peti je bil domačin Miguel Oliveira (KTM), zanimiv pa je bil bratski obračun za šesto mesto. Nazadnje je na njem le pristal izkušenejši Marc Marquez s tovarniško Hondo, čeprav je v nekaj zavojih zapretil tudi Alex Marquez (Honda LCR), ki je na koncu ostal sedmi.

V SP sta tako po petih dirkah na vrhu današnji zmagovalec Quartararo in Rins, oba imata po 69 točk. Povsem blizu je Aleix Espargaro s 66, četrti je zdaj Bastianini, ki je ostal pri 61.

Naslednja dirka SP bo že naslednji teden v španskem Jerezu.