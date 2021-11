Prvak Turk za konec zmagal še v Idriji

Tudi na zadnji postaji je bil najboljši Rok Turk (Hyundai i20), ki si je že pred idrijsko dirko zagotovil naslov prvaka za sezono 2021. V nedeljo je bil drugi Italijan Federico Laurencich (Škoda Fabia EVO), tretji pa Nemec Julian Wagner (Opel Corsa rally 4). Turk je naslov za sezono 2021 osvojil že na predzadnjem reliju oktobra v Poreču, danes pa je na sprinterski preizkušnji v Idriji in okolici z novo zmago uspeh le še potrdil.

V zadnjih sezonah je Turk tako v Sloveniji nepremagljiv, saj je letošnji naslov že njegova peta zaporedna lovorika najboljšega. V nedeljo je po Idriji in okolici, tradicionalnem slovenskem jedru relija, potekala še zadnja preizkušnja za točke domačega DP. Prireditelji so pripravili sprintersko dirko, strnjeno v en dan, s skupno devetimi hitrostnimi preizkušnjami, tremi različnimi (Zadlog, Dole, Ledine), ki so jih morali dirkači prevoziti po trikrat.

Na zadnjo dirko sezone se je prijavilo 78 posadk, do cilja jih je nato prišlo 58. V ospredju Turk ni imel veliko konkurence, saj je dobil vseh devet »brzincev« in je prednost čez dan le povečeval, že po polovici dirke naskok povečal na minuto, na koncu je ta znašal minuto in 42 sekund.

Od slovenskih tekmecev je bil dolgo najbližje veteran Darko Peljhan (Mitsubishi Lancer EVO IX), ki je bil do sedme HP skupno tretji, potem pa sta ga prehitela Wagner in Rajko Žakelj (peugeot 208 T16). Deseterico so za Žakljem in Peljhanom dopolnili še Mark Škulj (Ford Fiesta rally 4), Aleks Humar (Citroen DS3), Grega Premrl (Peugeot 208 rally 4), Martin Mlinar (Peugeot 208 R2) in Aleš Zrinski (Ford Fiesta R5).

V tej sezoni je tako Turk dobil vse domače relije, bodisi v skupni ali pa v slovenski konkurenci. Pred Idrijo je zmagal na dirkah v Velenju, Vipavi, Železnikih, Novi Gorici ter v Poreču. Na slovenski sceni je tako nepremagljiv že od leta 2017, s petimi naslovi prvaka pa je na lestvici dosedanjih prvakov izenačen z Aleksom Humarjem. Pred njima je s šestimi naslovi le Darko Peljhan.

Izidi:

1. Rok Turk/Vili Ošlaj (Hyundai i20) 59:23,8

2. Federico Laurencich/Alberto Mlakar (Ita/Škoda Fabia EVO) + 1:42,9

3. Julian Wagner/Hanna Ostlender (Avt/Opel Corsa rally 4) 2:25,1

4. Rajko Žakelj/Blaž Selan (Peugeot 208 T16) 2:42,0

5. Darko Peljhan/Matej Čar (Mitsubishi Lancer EVO IX) 3:03,0

6. Mark Škulj/Uroš Ocvirk (Ford Fiesta rally 4) 3:58,3

...