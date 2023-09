Prvaki prvič zmagali in »obdarili« Mahomesa, kavboji meljejo dalje

V ligi NFL je končan drugi teden, v katerem je nekaj favoritov za visoka mesta, tudi za naslov, vendarle prebilo led in prišlo do prve zmage, spet drugi so se potopili v še globljo krizo. Po uvodnih dveh tekmah brez dvoma najbolje deluje ekipa Dallas Cowboys, po dveh prepričljivih zmagah je navijače najbolj priljubljene franšize v ZDA že zajela evforija.

Začnimo pa pri Kansas City Chiefs, ki so se v drugem krogu pomerili z Jacksonvillom in podajalcem Trevorjem Lawrencom. Pričakovali smo, da bo o zmagovalcu odločal napad, Jacksonville naj bi imel letos precej bolj potentno napadalno shemo, a je povratnik pri Chiefs Chris Jones sejal nemir v njihovih vrstah. Privoščili so si nekaj grobih napak in tekma se je končala s 17:9 za aktualne prvake. Te nikakor ne delujo šampionsko, a smo resda šele na začetku sezone, o naslovu se bo odločalo februarja ... Po zmagi so se za prestrukturiranje pogodbe dogovorili s podajalcem Patrickom Mahomesom, ki bo po novem na letu prejemal okrog 52 milijonov dolarjev, ves denar pa ima zagotovljen. S tem se je Mahomes približal najbogatejšim pogodbam, ki so jih letos podpisovali podajalci - kakor je tudi prav, saj je Mahomes nesporno najboljši QB v ligi.

Dak prepričljiv, Parsons neustavljiv

Micah Parsons spominja na najboljše branilce v zgodovini lige NFL, potihem se šepeta tudi o velikem Lawrencu Taylorju ... Foto AFP

Pred sezono smo podčrtali dvoboj New York Jets z Dallas Cowboys, a derbija zaradi poškodbe Aarona Rodgersa v prvem krogu nismo dočakali. Namesto njega je pri Jets podajal razglašeni Zach Wilson, ki je spet vrgel dve prestreženi podaji, na drugi strani je Dak Prescott nadaljeval z zanesljivim uvodom v sezono z dvema podajama za touchdown in Dallas je brez pretiranega naprezanja slavil s 30:10. "America's Team" na uvodu sezone deluje nepremagljivo, v svojih vrstah imajo tudi najboljšega branilca lige Micaha Parsonsa.

Izhod iz krize so iskali tudi pri Cincinnatiju, a so se s porazom proti Baltimore Ravens s 24:27 njihove težave še povečale. Podajalec Joe Burrow ima očitne težave, iz ekipe prihajajo informacije, da zaradi načete mečne mišice v naslednjem krogu verjetno ne bo igral. Kljub temu je Burrow v drugem polčasu prikazal nekaj prebliskov, vseeno pa to ni bilo dovolj, da bi Bengals ugnali Lamarja Jacksona in Baltimore. Jackson je znova prikazal ves svoj širok tekaški repertoar, za katerega obrambe v ligi NFL ne najdejo odgovora.

Poškodba mečne mišice Joa Burrowa ni nedolžna. Na igrišču ne deluje dobro, a po 0:2 si Cincinnati novih porazov ne more več privoščiti, če želi v končnico. Foto AFP

Allen se je pobral po mizernem prvem krogu

Še eni od favoritov, Buffalo, so s kar 38:10 odpravili Las Vegas Raiders in se navijačem oddolžili za mizerno predstavo v prvem krogu proti Jets. Josh Allen, eden od favoritov za naziv MVP rednega dela sezone, se je pobral po štirih izgubljenih žogah v prvem krogu in tokrat varno pripeljal ekipo Bills do prve zmage sezone. Drugič letos so bili uspešni tudi San Francisco 49ers, ki pa so imeli proti na papirju eni najslabših ekip v ligi Los Angeles Rams veliko težav. Na koncu so bili tekaški touchdowni Deeba Samuela, Christiana McCaffreya in Brocka Purdyja dovolj za zmago s 30:23.

V ponedeljkovem večeru je Pittsburgh premagal Cleveland s 26:22 po zaslugi dveh zadetkov po prestreženih žogah obrambe. Pri Clevelandu se je poškodoval tekač Nick Chubb, glavno orožje Browns v napadu, in že končal sezono. Brez njega Cleveland realno ne more v končnico, tudi pri Steelers pa bodo morali nivo igre v napadu precej dvigniti, če želijo ameriški nogomet igrati tudi v naslednjem koledarskem letu, ko se v ligi NFL začne končnica.

Liga NFL, 2. krog:

Atlanta Falcons: Green Bay Packers 25:24

Buffalo Bills: Las Vegas Raiders 38:10

Cincinnati Bengals: Baltimore Ravens 24:27

Detroit Lions: Seattle Seahawks 31:37 (po podaljšku)

Houston Texans: Indianapolis Colts 20:31

Jacksonville Jaguars: Kansas City Chiefs 9:17

Tampa Bay Buccaneers: Chicago Bears 27:17

Tennessee Titans: LA Chargers 27:24 (po podaljšku)

Arizona Cardinals: NY Giants 28:31

LA Rams: San Francisco 49ers 23:30

Dallas Cowboys: NY Jets 30:10

Denver Broncos: Washington Commanders 33:35

New England Patriots: Miami Dolphins 17:24

Carolina Panthers: New Orleans Saints 17:20

Pittsburgh Steelers: Cleveland Browns 26:22