Prvič na OI več žensk kot moških

Britanci se uspešno spopadajo s koronavirusom. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Velika Britanija je bila hit zadnjih OI v Riu, kjer je osvojila 27 zlatih kolajn in zaostala samo za ZDA. Skupaj je zbrala 67 odličij. V Tokiu računa med 45 in 70 obiskov zmagovalnega odra. Ob tem je postala prva izmed športnih velesil, ki bo na igre poslala več žensk kot moških.Naša projekcija napoveduje od 45 do 70 kolajn, kar je malce manj kot leta 2018, ko smo si za cilj postavili številki 54 in 92. Verjamemo, da bomo prekosili Peking 2008 z 51 kolajnami, če bo šlo vse po načrtih, bomo ponovili Rio," je dejala izvršna direktorica britanske agencije za športOtoška reprezentanca bo imela 201 tekmovalk in 175 tekmovalcev. Kar 92 odstotkov približno tisočlanske odprave na Japonsko je že prejelo dva odmerka cepiva zoper covid-19.