Putina podpirajo številni ruski športniki

Da je bila odločitev odgovornih, da so iz večine tekmovanj izločili ruske (in beloruske) športnike, pravilna, je pokazala tudi petkova prireditev ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovih somišljenikov na moskovskem štadionu Lužniki ob osmi obletnici ruske priključitve ukrajinskega polotoka Krim. Med številnimi podporniki zloveščega vojnega napada Rusije na Ukrajino so bila namreč tudi mnoga bolj ali manj znana imena iz sveta športa.

Med tistimi, ki so prišli podpret Putina (ta je imel, kot so izbrskali nekateri mediji, na sebi bundo, vredno 12.000 evrov, denimo, dva Rusa s povprečno plačo zaslužita v celem letu), je bil tudi smučarski tekač Aleksandr Boljšunov. In to kljub temu, da je sprva za petek načrtoval nastop na 15-kilometrski preizkušnji, na kateri naj bi se pomeril z drugimi ruskimi olimpijci. Kot je pojasnila Jelena Välbe, si je tik pred zdajci premislil in odpotoval v Moskvo iz »osebnih razlogov«.

Ob Boljšunovu, ki se je z nedavnih olimpijskih iger v Pekingu vrnil v domovino s tremi zlatimi lovorikami in je že večkrat dvignil obilo prahu tudi s svojimi izpadi na tekmah, so na štadionu Lužniki opazili tudi ruskega plavalca Jevgenija Rilova, dvakratnega olimpijskega prvaka iz Tokia 2021, vrhunski tekmovalki v ritmični gimnastiki, sestri Arino in Dino Averino, telovadko Viktorijo Listunovo ter umetnostne drsalke Jevgenijo Tarasovo, Viktorijo Sinicino, Nikito Kacalapova in Vladimirja Morozina ... Med Putinovimi velikimi privrženci je sicer tudi ruski hokejski zvezdnik Aleksandr Ovečkin.