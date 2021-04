Quartararo delno že pokvaril načrte Marquezu

Devetkratni prvak Rossi znova v ozadju

Marc Marquez je končal kvalifikacije za nedeljsko dirko na šestem mestu. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Francoz(Yamaha) je kvalifikacije motociklističnega razreda motoGP v Portimau na Portugalskem sklenil na prvem mestu za 11. "pole position" v karieri. Hitrejši je bil od Španca(Suzuki) in rojaka(Pramac Ducati). Povratnik v karavano motoGP, Španec(Repsol Honda), je bil šesti.Najhitrejši je bil sicer Italijan(Ducati), ki pa so mu čas črtali, ker ni upošteval rumenih zastav ob stezi. Štartal bo iz četrte vrste. Quartararo je bil na koncu 89 tisočink sekunde hitrejši od Rinsa, še štiri stotinke več pa je zaostal vodilni v skupnem seštevku po dveh dirkah Zarco.Marquez bo prvo dirko po devetih mesecih odsotnosti zaradi zloma nadlahtnice začel iz druge vrste, zaostal pa je dve desetinki in pol. Osemindvajsetletnik je moral najprej opraviti s počasnejšo kvalifikacijsko skupino, saj se po treh prostih treningih ni uvrstil med najboljšo deseterico. V najhitrejši skupini pa ni mogel poseči v boj za 63. »pole position« v karieri.Devetkratni svetovni prvak(Petronas Yamaha) se znova ni prebil v hitrejšo skupino, osvojil je 17. mesto.Velika nagrada Portugalske bo minila brez Španca(Pramac Ducati). Triindvajsetletnik je namreč na tretjem prostem treningu grdo padel. Zaradi pretresa možganov in zlomov kosti v roki ter gležnja so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Faru, kjer bodo opravili dve operaciji ter dodatne preiskave glave.Na drugi dirki v Katarju je Martin prvič stopil na stopničke, bil je tretji, preizkušnjo pa je prvič v karieri začel z najboljšega startnega položaja. V nedeljo bo dirka kraljevskega razreda ob 14. uri. Pred tem bodo ob 12.20 štartali dirkači v moto3, start preizkušnje moto2 pa bo ob 15.30.