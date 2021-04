Quartararoju preizkušnja v Dohi

Quartararo v istem krogu prehitel Zarcoja in Martina

Rezultati VN Dohe

Motociklisti razreda MotoGP so v Lusailu odpeljali drugo dirko sezone, na VN Dohe pa je bil zmagovalec Francozz Yamaho.21-letni Francoz si je četrto zmago v razredu MotoGP priboril s petega štartnega mesta, ključen pa je bil napad štiri kroge pred koncem, ko je s tretjega mesta napredoval na vrh.Na stopničkah pa sta se mu pridružila še rojak(Ducati) in španski novinec(Ducati).V razredu Moto2 je zmagal Britanecpred Avstralcemin Špancem(vsi Kalex), v moto3 pa Španec(KTM) pred Južnoafričanom(Honda) in Italijanom(KTM).Naslednja dirka bo 18. aprila za VN Portugalske v Algarveju.Na začetku dirke sta najboljša dirkača iz kvalifikacij zadržala svoja položaja. Španec Martin je kot prvi zapeljal v uvodni ovinek, Johann Zarco je bil drugi, na tretje pa se je prebil Španec. Največji osmoljenec je bil zmagovalec prve dirke, Španec, ki je s tretjega mesta nazadoval na deveto.V ospredju je Martin nadzoroval potek dirke, za njim pa sta se za drugo mesto krčevito borila Zarco in Španec, ki sta večkrat zamenjala svoja položaja.V zaključku dirke pa je udaril Fabio Quartararo. Francoz je v 18. krogu najprej prehitel drugouvrščenega Zarcoja, nato pa še vodilnega Martina.V zadnjem krogu je prišlo do spremembe na drugem mestu. Novinca v razredu Martina je na tretje mesto potisnil Zarco in poskrbel za dvojno francosko slavje, vendar pa Martin ni imel razloga za slabo voljo, saj si je privozil prve stopničke v razredu MotoGP.»To je ena izmed mojih najboljših zmag. Vedno sem želel zmagati v Katarju, tokrat mi je uspelo na drugi dirki. V nekem trenutku sem bil na sedmem oziroma osmem mestu, vendar pa sem ugotovil, da ritem ni prehud. Videl sem, da lahko zmagam, vendar nisem želel pretiravati. Svoje gume sem želel ohraniti za konec dirke, kar mi je uspelo,« je bil vesel zmagovalec Quartararo.V skupnem seštevku vodi Johann Zarco (40 točk) pred Fabiem Quartararojem (36) in Maverickom Vinalesom (36).1. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) 42:23,9972. Johann Zarco (Fra/Ducati) +1,4573. Jorge Martin (Špa/Ducati) +1,5004. Alex Rins (Špa/Suzuki) +2,0885. Maverick Vinales (Špa/Yamaha) +2,1106. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) +2,6421. Sam Lowes (VB/Kalex)2. Remy Gardner (Avs/Kalex)3. Raul Fernandez (Špa/Kalex)1. Pedro Acosta (Špa/KTM)2. Darryn Binder (JAR/Honda)3. Niccolo Antonelli (Ita/KTM)