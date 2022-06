Razburljive kvalifikacije Verstappnu, Leclerc bo štartal kot zadnji

Branilec naslova svetovnega prvaka in vodilni v letošnjem točkovanju Max Verstappen je v finalnem krogu na dirkališču Gilles Villeneuve po hudem kvalifikacijskem boju prišel do najboljšega položaja. Štiriindvajsetletnemu Verstappnu iz moštva Red Bull bo družbo v prvi startni vrsti delal španski veteran 40-letni Fernando Alonso (Alpine), ki se je presenetljivo zavihtel na drugo mesto. Tretji v kvalifikacijah je bil Španec Carlos Sainz (Ferrari) in četrti rekorder po številu naslovov svetovnega prvaka Britanec Lewis Hamilton (Mercedes).

Nesrečo je tokrat na spolzkem asfaltu doživel Mehičan Sergio Perez, drugi v skupnem seštevku za SP, ki je kot 13. nato tudi predčasno odstopil. Tretji v točkovanju je Monačan Charles Leclerc (Ferrrari), ki pa je bil prisiljen menjati številne dele motorja, zato bo nedeljsko dirko, ki se bo začela ob 20. uri, začel z zadnjega mesta. Po 15. mestu je Leclerc predčasno končal kvalifikacije.

V točkovanju za SP ima Verstappen 150 točk, Perez 129 in Leclerc 116.