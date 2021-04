Razšli so se z menedžerjem in čakajo na odločitev šampionke iz ZDA

Najuspešnejša slovenska boksarka Ema Kozin (20 zmag, 10 z nokavtom, 1 neodločen izid, brez poraza) je že izvedela ime svoje naslednje tekmice. To bo izkušena Južnoafričanka Noni Tenge, ki ima podobno profesionalno statistiko (20 zmag, 11 z nokavtom, 1 neodločen izid, 1 poraz).



Natančna datum in kraj obračuna, v katerem bo 22-letna »princeska« iz Šmartnega ob Savi branila naslov svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različici WBF (v igri sta tudi šampionska pasova združenj WBA in WBC), še nista znana. »Po pogodbi, ki smo jo sklenili z Nonijinim taborom, naj bi bil dvoboj enkrat konec maja ali v začetku junija, najbrž v Nemčiji,« je razkril Emin trener Rudolf Pavlin in zaupal, da so zelo žalostni, ker so zaradi zdravstvenih težav prisiljeni nadaljevati pot brez menedžerja Mirka Skoka.



»A smo se medtem že toliko naučili, da smo sposobni tudi sami peljati zgodbo naprej. Navsezadnje to dokazuje tudi pogodba, ki smo jo podpisali za Emin obračun z Noni, svetovno prvakinjo organizacije WBF v supervelterski kategoriji,« je dejal 46-letni Korošec, ki že (pre)dolgo čaka na odločitev (še) neporažene ameriške zvezdnice Claresse Shields (11 zmag, 2 z nokavtom), v kateri kategoriji se bo borila in branila šampionski pas združenja WBC. Nazadnje je 5. marca v domačem Flintu v dvoboju supervelterske kategorije po točkah ugnala Kanadčanko Marie Eve Dicaire (17 zmag, 1 poraz).



»Claressa si naslova svetovne prvakinje v organizaciji WBC lasti tako v supervelterski kot tudi v srednji kategoriji, v kateri je od 17. oktobra lani začasna prvakinja Kozinova. Če namerava Shieldsova obdržati šampionski pas v srednji kategoriji, bi ga morala braniti proti Emi, v nasprotnem primeru bi morala naši šampionski prepustiti, da se zanj bori s prvo izzivalko. Ne vem, zakaj Claressi dovolijo, da se tako dolgo odloča o tem,« se sprašuje Pavlin.

