Rdeči biki lovijo prav poseben jubilej

Red Bullovo moštvo bo na veliki nagradi Kanade, za štart katere bodo zeleno luč v nedeljo prižgali ob 20. uri po srednjeevropskem času, lovilo prav poseben jubilej – 100. zmago v formuli 1. Do tega mejnika so doslej prišle le štiri ekipe v kraljevskem avtomobilističnem razredu: Ferrari (242), McLaren (183), Mercedes (125) in Williams (114).

V tej sezoni so »rdeči biki« v svojo korist odločili vseh sedem dirk: 25-letni Nizozemec Max Verstappen je zmagal petkrat, osem let starejši Mehičan Sergio Perez pa dvakrat. »Vedno je lepo priti v Montreal, na katerega me vežejo čudoviti spomini,« se nedeljske dirke v Montrealu veseli Verstappen, ki je doslej slavil že 40 zmag, torej skoraj polovico vseh Red Bullovih. Najhitrejši je bil tudi na lanski veliki nagradi Kanade, po kateri sta mu družbo na odru za najboljše delala drugouvrščeni Španec Carlos Sainz mlajši (Ferrari) in tretjeuvrščeni Britanec Lewis Hamilton (Mercedes).

Nizozemski šampion je sicer na najboljši poti k tretjemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka. V skupni razvrstitvi ima namreč kot vodilni že 53 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Perezom, medtem ko tretjeuvrščeni španski veteran Fernando Alonso (Aston Martin) za Verstappnom zaostaja že za 71 točk.