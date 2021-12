Rdeči biki pripravljeni tudi odleteti iz formule 1

Posebni svetovalec ekipe Red Bull, nekdanji dirkač dr. Helmut Marko, je v ekipi rdečih bikov zadolžen tudi za ostre izjave. Tekmece iz ekipe Mercedes je, med drugim, po zadnji dirki za VN Abu Dabija označil za slabe poražence. »Na zadnjo dirko so prišli z odvetnikom, ki je med najbolje plačanimi v Angliji. Mi najbolje plačujemo inženirje, oni pa odvetnika. Res ne moremo razumeti, kako so se lahko po dirki tako obnašali,« je dejal 78-letnik iz Gradca.

Spet je zelo neposredno namignil tudi na možnost slovesa od karavane, čeprav je Nizozemec Max Verstappen v dramatičnem spopadu z Britancem Lewisom Hamiltonom osvojil naslov. »Če zadnji dogodki ne bodo poskrbeli za primerne spremembe pred prihodnjimi prvenstvi, bomo premislili, če bomo še sodelovali. Spremeniti je potrebno celoten sistem, odločitev komisarjev si ne moreš razlagati na različne načine. Pravila je potrebno poenostaviti,« pravi Marko.

Odločitve morajo biti hitre

»Razmišljati moramo v smeri, da bomo še nastopali. A pravila morajo biti spisana tako, da je možno sprejemanje hitrih odločitev in da lahko odgovorni vse razrešijo v nekaj sekundah. Odločitve se ne bi smele tako razlikovati,« je še dodal Marko.

Nad odločitvami odgovornih so imeli skozi sezono in predvsem po odločilni zadnji dirki veliko pripomb v obeh taborih. Verstappen je nato v zadnjem krogu po umiku varnostnega avtomobila prehitel serijskega prvaka Hamiltona in osvojil svoj prvi naslov. Njegova zmaga je bila po pritožbah iz tabora srebrnih potrjena šele nekaj ur po dirki.