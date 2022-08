Ropret: Ničesar nismo želeli prepustiti naključju

V slovenski moški odbojkarski reprezentanci je pičlih 18 dni pred svetovnim prvenstvom v Katovicah, Glivicah in Ljubljani prišlo do nepričakovane spremembe na položaju selektorja. Strokovni svet Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) ni bil zadovoljen s tem, kako je reprezentanca delovala v ligi narodov in na začetku priprav, zato se je odločila za zamenjavo.

Avstralca Marka Lebedewa bo zamenjal priznani romunski strokovnjak Gheorge Cretu, ki se bo s fanti in tudi predstavniki zveze prvič srečal na torkovem treningu. Pogovori med njim in predsednikom zveze Metodom Ropretom so zadnje štiri dni potekali le po telefonu. Čeprav se v živo še nista srečala, je romunski trener že navdušil predsednika.

»Hitro se je dalo videti njegove kakovosti in verjamem, da je pravi za našo ekipo. Takoj je bil pripravljen sprejeti posel, pri tem pa sploh ni spraševal o denarju. Še zdaleč nisva dorekla vseh podrobnosti, nimava niti prave pogodbe, dogovorila sva se le za vodenje ekipe na svetovnem prvenstvu, verjamem pa, da se bomo z njim dogovorili o daljšem sodelovanju. Za zdaj lahko rečem, da smo imeli z Lebedewom pogodbo za eno leto z možnostjo podaljšanja, tako da nas sprememba ne bo veliko stala. Verjamem, da nam bo prinesla le finančni plus. Lahko vam povem, kaj mi je Romun, ki ga mimogrede kličejo Gani, dejal: V Stožicah vedno zmagujem, tudi zdaj verjamem, da bom,« je v Bohinju, kjer je na nekakšnih delovnih počitnicah, razkril Ropret.

Predsednik OZS je potrdil, da so se o zamenjavi pogovarjali že po ligi narodov, v kateri reprezentanca z desetim mestom ni izpolnila cilja. A potem so se odločili, da Avstralcu zaradi okoliščin, v katerih je maja in junija delala ekipa, dajo še nekaj časa. Čeprav so igralci zatrjevali, da so se treningi izboljšali in da se ekipi kaže v boljši luči, pa je strokovni svet menil drugače. V moštvu naj bi manjkal ekipni duh, ki je bil doslej njegov zaščitni znak.

Strinja se, da menjava pomeni veliko tveganje

»Morali smo nekaj na hitro storiti. Poklical sem Cretuja, pojavila se je možnost za sodelovanje, lahko rečem, da v prvem naboru možnih zamenjav za Alberta Giulianija tako zvenečih imen nismo imeli. Če se ne bi pojavila možnost, da dobimo Cretuja, zamenjave najbrž niti ne bi bilo. Nismo se pogovarjali z nobenim drugim strokovnjakom,« je zatrdil Ropret, ki se strinja, da zamenjava tako malo pred prvenstvom pomeni veliko tveganje.

»Najbrž nikoli ne bomo vedeli, ali smo ravnali prav. A vse, kar smo počeli, smo s tem namenom, da bi ekipo dvignili na višjo raven. Imam zelo dober občutek. Cretu je človek z izjemno veliko pozitivne energije, njegovi rezultati niso naključni, verjamem, da fantom lahko da tisto, kar jim še manjka. Mi imamo ogromno, imamo potencial, izkušeno ekipo in igralce na klopi, ki lahko vskočijo v vsakem trenutku. Za vrhunski rezultat pa potrebujemo tisto nekaj več. Verjamem, da smo z novim selektorjem to dobili,« je o pravilnosti svoje odločitve prepričan Ropret.

Lebedewa je o zamenjavi obvestil šele danes, saj ga, preden ni postalo dokončno jasno, da v Slovenijo prihaja Cretu, tako kot tudi ekipe ni hotel vznemirjati. »Mark je bil presenečen in razočaran hkrati. V nekem smislu sem se mu kar opravičeval, vsekakor pa sem se mu iskreno zahvalil za vse, kar je naredil v tem času. Zavedam se, da je to, kar smo zdaj storili, nek precedens. To ni običajno, ampak pred domačim prvenstvom res nismo želeli ničesar prepustiti naključju,« je še dejal prvi mož OZS.