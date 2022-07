Nihče od nas naj tega ne dela le iz veselja

V nadaljevanju preberite:

Slovenske odbojkarje, trikratne evropske podprvake, od 26. avgusta naprej čaka nastop na svetovnem prvenstvu. Tega bosta gostili Slovenija (Ljubljana) in Poljska (Katovice, Glivice), organizacijsko in tekmovalno bo torej mundial nov velik izziv za Odbojkarsko zvezo Slovenije in njenega predsednika Metoda Ropreta. Veliko zanimivega o tem je povedal v pogovoru.