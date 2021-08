Rossi ne želi ovinka s svojim imenom: Sliši se, kot da greš v restavracijo

Ganljivi pokloni tudi s strani največjih tekmecev

Legendarnije po napovedani dirkaški upokojitvi, ki se bo zgodila ob koncu letošnje sezone motoGP, dejal, da si za razliko od nekaterih dolgoletnih tekmecev ne želi, da bi po njem poimenovali katerega od ovinkov.»Zelo sem zadovoljen, ker imajo (Dani) Pedrosa, (Jorge) Lorenzo in Marc (Márquez) svoje ovinke. To je lepo. A meni ovinek Valentino Rossi ne bi bil všeč. Zakaj? Zato, ker ko pomisliš na Arrabiato, Dry Sack, Lesmo 1 ... To so imena ovinkov! Če pa rečeš, da prihajaš v Valentina Rossija, se zdi, kot da prihajaš v restavracijo, razumete?« je ob glasnem smehu zbranih medijev v Spielbergu dejal Rossi.Od četrtkove popoldanske novinarske konference, na kateri je 42-letni član ekipe Petronas Yamaha SRT napovedal, da se bo po koncu sezone 2021 poslovil od aktivnega nastopanja, se je na njegov naslov usul pravcati plaz poklonov, tudi z naslova nekoč velikih rivalov.»Nikoli se nisva pretvarjala, da se imava rada, a prepričan sem, da sva na stezi spisala lepo stran motociklizma,« je na družbenih omrežjih zapisal rojak. »Morda bova v prihodnje ob dobrem kozarcu vina našla način, da se bova lahko smejala ob spominih na tiste trenutke, ki sva jih preživela skupaj. Mislim, da bo težko, ko ne boš čutil adrenalina dirkaškega konca tedna, a verjemi mi, da početi vse tiste reči, ki jih prej nisi mogel, ni tako slabo. Dobro življenje ti želim, Vale,« je dodal.Podobno napet odnos je imel Rossi tudi s Špancem, ki na družbenih omrežjih prav tako ni skoparil s pohvalami. »Zaključuje se neka era. Na stezi smo bili mi 4 (objavil je skupno fotografijo z Rossijem, Danijem Pedroso in Caseyjem Stonerjem, op. a.) enako hitri, a glede na karizmo in vpliv je Valentino Rossi na ravni (Michaela) Jordana, (Tigerja) Woodsa, (Muhammada) Alija in (Ayrtona) Senne. Dobro naslednje poglavje, legenda!« je sporočil Lorenzo.