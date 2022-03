Rusija ostala še brez odbojkarskega mundiala

Potem ko je Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) v nedeljo sporočila, da glede na trenutne razmere moške reprezentance ne bo poslala na svetovno prvenstvo v Rusiji, so se v torek odzvali tudi pri Mednarodni odbojkarski zvezi (FIVB). Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo Rusiji odvzeli organizacijo SP. Nadomestni prireditelj bo znan pozneje.

Rusija bi morala najboljše odbojkarje sveta gostiti med 26. avgustom in 11. septembrom. Pri slovenski zvezi so se v luči ruske invazije na Ukrajino odločili, da reprezentance ne bodo poslali v Rusijo. Vodstvo FIVB je sicer še v petek potrdilo, da Rusija ostaja gostiteljica letošnjega svetovnega prvenstva za moške, danes pa so s sedeža FIVB v Lozani le sporočili, da bodo Rusiji odvzeli organizacijo.

Že prej so pri FIVB rusko zvezo obvestili, da bo za turnirja elitne lige narodov za odbojkarje in odbojkarice, ki bi ju morala junija oziroma julija gostiti Ufa in Kemerovo, poiskala druga organizatorja. V Ufi bi sprva morali na svojem tretjem turnirju v letošnji ligi narodov med 5. in 10. julijem igrati tudi Slovenci.