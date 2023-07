Ruski novinar: Čaka nas peklenski škandal

Na 13. arabskih igrah, ki so se včeraj začele v Alžiriji, so zaznali več ruskih športnikov, ki branijo barve Sirije. Ruski novinar Sergej Lisin je imenoval sedmerico rojakinj, ki so spremenila svoja imena in datume rojstev. Med njimi so dve kolesarki ter po ena atletinja, judoistka, plavalka, igralka badmintona in telovadka.

Kolesarki Tatjana in Darja Malkova sta navedeni kot Tatia Malko in Darie Malko, atletinja Karina Poludkina naj bi bila v resnici Karina Polud, plavalka Anastasja Sorokina pa Enas Sorkine. »Čaka nas peklenski škandal,« je ob tem kritično zapisal Lisin.

Medtem so se že odzvali z ruskega športnega ministrstva in potrdili, da sta dve njihovi (nekdanji) športnici dejansko članici sirske reprezentance, medtem ko za preostale navedene tekmovalke po njihovem ne drži, da so Rusinje. Alžirski prireditelji arabskih iger novic (še) niso komentirali.

Arabske igre, na katerih se bo do 15. julija v 22 različnih panogah med seboj merilo 3800 športnikov in športnic iz 22 držav, sicer gostijo v Oranu, kjer so bile lani sredozemske igre.