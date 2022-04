Ukrajino brani tudi nekdanji dobitnik zlate žoge

Za Ukrajino se proti ruskim okupatorjem tako ali drugače borijo tudi številni nekdanji in zdajšnji športniki. V Kijevu sta tako med drugimi brata Vitalij in Vladimir Kličko, ki sta bila še nedolgo tega strah in trepet tekmecev v ringih, v glavnem mestu Ukrajine, ki mu od leta 2014 županuje prav Vitalij Kličko, je bil do nedavnega tudi njun naslednik na prestolu težke kategorije Oleksandr Usik, ki se je medtem odpravil na priprave za povratni obračun z Britancem Anthonyjem Joshuo, Odeso pa brani še en boksarski šampion Vasil Lomačenko.

V tem pristaniškem mestu ob Črnem morju se je ukrajinski teritorialni obrambi pridružil tudi nekdanji nogometni as Igor Belanov, dobitnik zlate žoge za najboljšega evropskega igralca leta 1986. V takratnem glasovanju je ukrajinski napadalec med drugimi za seboj pustil tudi Angleža Garyja Linekerja in Španca Emilia Butragueña. »Odgovorne rotim, da nemudoma končajo prelivanje krvi našega naroda!« je na družbenem omrežju Facebook zapisal Belanov.

Ob pogledu na številna porušena mesta, ki jih je do tal poravnala zlovešča ruska vojska, je pribil, da jih njihovi stari očetje in očetje niso gradili za to, da bi se borili v njih. »Gradili so jih zato, da bi v njih živeli srečni ljudje!« je poudaril 61-letni Ukrajinec, leta 1988 član Sovjetske zveze, ki se je na evropskem prvenstvu v Nemčiji prebila vse do finala. V sezoni 1985/86 pa je bil med najzaslužnejšimi, da je kijevski Dinamo po finalni zmagi nad madridskim Atleticom osvojil pokal pokalnih prvakov. Belanov je nato igral tudi za Borussio Mönchengladbach in Eintracht Braunschweig.