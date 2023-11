Ruski športniki na konju

Iz Mednarodne konjeniške zveze (FEI) s sedežem v Lozani v Švici so sporočili, da bodo tekmovalcem iz Rusije in Belorusije dovolili tekmovati na tekmovanjih pod okriljem zveze, vendar s statusom nevtralnih športnikov brez nacionalnih oznak, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Upravni odbor FEI je na zasedanju v Ciudad de Mexicu prilagodil stališče priporočilom Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki je mednarodne zveze pozval, naj razmislijo o vnovičnem sprejemu ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja pod določenimi pogoji.

Poleg tega je konjeniška zveza ugotovila, da so se od uvedbe sankcij pred več kot 18 meseci razmere v drugih športih spremenile in posamezni ruski in beloruski športniki postopoma nadaljujejo sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih.

V nekaterih športih, kot so sabljanje, tenis, namizni tenis, tekvondo, boks, judo in rokoborba, Rusi in Belorusi lahko tekmujejo. Druge zveze so ustanovile komisije za ocenjevanje nevtralnosti športnikov.

Upravni odbor FEI je ob tej priložnosti ponovno izrazil polno podporo ukrajinskemu narodu, ki doživlja vojno z Rusijo, ter ohranil svoje izjave o solidarnosti in podpori ukrajinski konjeniški skupnosti prek solidarnostnega sklada FEI.