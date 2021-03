S Šketom mladi fantje dobili očeta na igrišču

Tudi v srednjeevropski ligi ste s prvega mesta krenili na zaključni turnir v Zwettl, v finalu proti ACH Volleyju pa vam je za zmago zmanjkalo nekaj izkušenj.

Rok Možič (številka 9 pri udarcu) je za glavnega mariborskega stratega najboljši odbojkar v slovenski ligi. FOTO: Klemen Brumec/Calcit Volley

V Mariboru nadgrajujete kakovostne prikazane stvari že iz pretekle sezone, ko ste denimo v polfinalu pokalnega tekmovanja prav tako izločili kamniški klub.

V finalu na tri zmage Najboljših šest ekip iz rednega dela 1. A lige se je neposredno uvrstilo v četrtfinale končnice, ta se začenja danes. Polfinale končnice se bo začel naslednji četrtek, finale v soboto, 27. t. m. Moštva v izločilnih bojih igrajo na dve zmagi, enako velja za tekme za končno tretje mesto, medtem ko bo naslov slovenskih prvakov, tudi prvakinj, osvojila ekipa, ki bo v finalu končnice zmagala trikrat. Uvodne tekme četrtfinala končnice DP, danes – 1A. DOL, moški: Hoče : ACH Volley, Panvita Pomgrad : Calcit Volley (19), Krka : Merkur Maribor, Hiša na kolesih Triglav : Salonit Anhovo (20); 1A. DOL, ženske: ATK Grosuplje : GEN-I Volley 0:3 (21, 20, 23), Luka Koper : Nova KBM Branik (18.30), Ankaran : Calcit Volley (19), Krim : SIP Šempeter (20).

Njun prihod je seveda resnično velik plus za ekipo.

Kako vidite razmerje moči v končnici državnega prvenstva?

Odbojkarji Merkurja Maribora so redni del državnega prvenstva končali na prvem mestu in si priigrali najboljši izhodiščni položaj za končnico: danes se začenja četrtfinale, Mariborčani pa v uvodni tekmi gostujejo pri novomeški Krki. V tej sezoni so se že pokazali kot povsem enakovreden tekmec finančno močnejšima Calcit Volleyju in šestnajstkratnemu zaporednemu prvaku, skupaj 17-kratnemu, ACH Volleyju. Mariborsko odbojkarsko pravljico s klopi vodi trener, nekdanji reprezentančni prosti igralec, zdaj v izbrani vrsti tudi pomočnik, selektorja dvakratnih evropskih podprvakov.»Prvič v zgodovini kluba smo se uvrstili na sklepni turnir štirih najboljših ekip tega tekmovanja in že v polfinalu nas je čakal zelo težak nasprotnik. Vemo, kaj v slovenskem prostoru, in ne le v njem, ob ACH Volleyju pomeni Calcit Volley, letos igralsko še posebej okrepljen. S kamniško ekipo smo za zmago odigrali pet norih nizov, v tej tekmi smo porabili precej telesne energije, zahtevna je bila tudi čustveno. V finalu smo imeli svoje priložnosti, a tako, kot ste že omenili, pretehtale so izkušnje. ACH je odigral veliko podobnih tekem, enajstkrat je bil srednjeevropski prvak, nas pa je polfinale telesno izčrpal. Vsako tekmo seveda gremo na zmago, a ACH je bil pač boljši in moramo omeniti, da se pogovarjamo o velikem evropskem ACH.«»Pred štirimi leti je klubsko vodstvo z direktorjemzačelo zgodbo na novo sestavljati z domačimi fanti, zaprli smo se v dvorano in delali. Iz leta v leto smo bili boljši, za to sezono smo si za cilj zadali vse še za malenkost dvigniti na višjo raven. Res smo imeli srečo, da smo pripeljali libijskega reprezentanta, ta je lani nastopal v Nišu. Njegove izkušnje po dveh letih igranja v Evropi sicer niso takšne, kot jih imajo denimo v ACH in Calcitu, a se je fenomenalno vklopil v ekipo, gre za fantastičnega igralca z velikimi zmožnostmi, je tudi garač. Priključil se nam je tudi, vemo, kakšne so njegove izkušnje. Imamo super ekipo, storili smo velik korak naprej.«»Oba sta razbremenila naše mlade fante, s Šketom smo dobili očeta na igrišču, neko mirnost in izkušnje, saj so drugi fantje zelo mladi. Tu je tudi naš biser, menim, da gre za najboljšega igralca v ligi, ki si ga želijo veliki evropski klubi. Vedno rečem, da v športu ni starih in mladih, temveč dobri in slabi. Trenutno smo v vrhu, je pa letošnje prvenstvo sicer kakovostno najboljše v zgodovini. Pokazali smo, da smo dobri in na pravi poti, dvigujemo se kot klub in tudi normalno igralsko z delom z domačimi fanti in drugimi. Zato smo prišli tako daleč, kot smo.«»Nikogar ne podcenjujemo, a na papirju so znani favoriti četrtfinalnih tekem, tu je še Salonit Anhovo. Naše prvo mesto pred končnico je fantastičen rezultat, a ne smemo si lagati in se slepiti. Takšen rezultat lahko ponovimo in si tega tudi želimo, če razmišljaš drugače kot to, da greš v vsaki tekmi na zmago, potem nisi pravi športnik. Moramo pa se zavedati, da je ACH s finančnim vložkom, kakršnega ima, prvi favorit lige. Nato sledi Calcit, sami pa smo si olajšali delo tako, da se bosta denimo v polfinalu pomerila ljubljanski in kamniški klub.«