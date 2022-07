Sainz do svoje prve zmage po pestrem dogajanju v Silverstonu

Voznik Ferrarija, ki je prišel do svoje prve zmage, je v Silverstonu na veliki nagradi Velike Britanije za približno štiri sekunde ugnal Mehičana Sergia Pereza (Red Bull), tretji pa je bil Britanec Lewis Hamilton (Mercedes). Dirka v Silverstonu, kjer se je v štirih dneh zbralo za to prizorišče rekordnih več kot 400.000 gledalcev, se je začela dramatično. Že pred prvim ovinkom ob koncu štartno-ciljne ravnine je prišlo do trka petih dirkačev – Britanca Georgea Russella, Japonca Jukija Cunode, Tajca Alexandra Albona, Francoza Estebana Ocona in Kitajca Guanyuja Zhouja.

Prav slednji jo je najbolj skupil, njegov dirkalnik se je obrnil na glavo in drsel proti zaščitnim gumam. Prek teh je celo poletel in se ustavil šele v naslednji, žičnati ograji. Sledila je skoraj enourna prekinitev dirke, so pa organizatorji vmes sporočili, da je Zhou pri zavesti ter da jo je odnesel brez zlomov. Sledil je še drugi štart, vrstni red je bil takšen kot v kvalifikacijah, čeprav je pri prvem štartu Red Bullov Nizozemec Max Verstappen ugnal 27-letnega Carlosa Sainza mlajšega. A slednji je v drugo bolje startal in zadržal vodstvo.

V desetem krogu pa je Španec, ki je vozil 150. dirko in prvič v karieri začel s prvega startnega položaja, naredil majhno napako, kar pa je Verstappen takoj izkoristil in ga znova prehitel. Toda tri kroge pozneje je moral Nizozemec v bokse zaradi predrte gume in padel na šesto mesto, pozneje pa za nameček izvedel, da dirkalnik ni stoodstoten in je izpadel iz boja za zmago.

V ospredju sta tako ostala Ferrarija in sedemkratni svetovni prvak, Britanec Lewis Hamilton v Mercedesu, v 39. krogu pa je Ocon obstal na stezi in poskrbel za varnostni avto. To so najboljši unovčili za menjavo pnevmatik, prvo četverico pa so sestavljali Leclerc, Sainz, Hamilton in Perez – od teh pa je bil na slabših, trdih gumah le vodilni Leclerc. Tega je tako kmalu prehitel Sainz, Perez pa Hamiltona. Če je bil Sainz potem dokaj varen na prvem mestu, pa so Perez, Hamilton in Leclerc poskrbeli za nekaj medsebojnih prehitevanj, največ je pridobil Perez, ki je prišel na drugo mesto, Hamilton na tretje, Leclerc pa se je nato s Špancem Fernandom Alonsom boril za četrto.

Tega je obdržal, do točk pa so prišli še Britanec Lando Norris na šestem, Verstappen na sedmem, Nemec Mick Schumacher na osmem (prve točke zanj), njegov rojak Sebastian Vettel na devetem in Danec Kevin Magnussen na desetem mestu.

Naslednja dirka bo konec tedna v Avstriji.