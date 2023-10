Sajonara, Tokio, ne še tudi olimpijski Pariz

Olimpijske kvalifikacije, le kaj vas je bilo treba? Pet mesecev (pre)dolga odbojkarska reprezentančna sezona z ligo narodov in evropskim prvenstvom je bila, za konec pa še boj do zadnje kaplje krvi za prebitje na OI v mestu luči. Slovenski odbojkarji si na turnirju skupine B olimpijskih kvalifikacij v Tokiu (še) niso priigrali vozovnice za športni velepraznik štiriletja, po usodnem porazu z Japonsko z 0:3 (-21, -22, -18), so za konec v »častnem« boju za tretje tokijsko mesto ugnali neposredno tekmico za zadnja olimpijska mesta Srbijo s 3:0 (22, 23, 21).

Vlak za olimpijski Pariz še ni odpeljal, še devet mesecev bo čakal na peronu, v francosko metropolo se lahko pripelje tudi z mestom na svetovni razpredelnici mednarodne zveze, Slovenija je trenutno sedma. Vsi udeleženci olimpijskega odbojkarskega turnirja, prostih je še pet mest, bodo znani po tretjem turnirju lige narodov 24. junija 2024. Za rešitev uganke bo vlogo imel tudi regionalni ključ, Pariz bodo videla moštva s celin, ki še nimajo udeleženca OI (Afrika, Oceanija), nato elitneži po položaju na lestvici.

S treh zdajšnjih turnirjev so se na OI neposredno že uvrstili Poljska, tudi njen selektor Nikola Grbić je v kitajskem Xianu svoje varovance moral kdaj prebuditi iz igralnega dremeža, presenetljiva Kanada, ZDA, Japonska, senzacionalna Nemčija in Brazilija. Ne smemo pozabiti, da bo v Parizu igrala tudi gostiteljica Francija. Da je nekaterim velesilam na koncu pošla moč, govori podatek, da olimpijski udeleženci še niso svetovni prvaki Italijani, tretji na svetovni lestvici, in Argentina, ta zaseda mesto pred Slovenijo, se pravi šesto. Torej slovenska izbrana vrsta ima nekaj možnosti za OI, a treba bo obdržati zdajšnje razpredelnično mesto, položaj je ravno na meji.

Rok Možič bo dal vse za olimpijski Pariz. FOTO: volleyballworld

Zelo zadovoljni

»Če gledamo celotne kvalifikacije, to ni tisto, kar smo si želeli. A konec koncev že to, da imamo še drugo možnost priti na olimpijske igre v Parizu, je zelo veliko. Naslednjo sezono moramo vzeti zelo resno. Za kvalifikacije menim, da smo jih zelo dobro oddelali, razen obeh težkih tekem z ZDA in Japonsko,« je po Tokiu ocenil srednji bloker Alen Pajenk.

»Zelo smo veseli, da smo premagali Srbijo. Vemo, da znamo odigrati bolje, tudi tokrat bi lahko. A tekmeci niso bili na takšni ravni kot Američani in Japonci. Veseli smo tudi zato, ker smo se z zmago v boju za vozovnico za Pariz še malce bolj oddaljili od Srbov. Poletje je bilo zelo naporno, pet mesecev smo bili skupaj. Bilo je zelo malo trenutkov, ko smo zares padli, mentalno smo skupaj držali od prvega do zadnjega dne. Če potegnemo črto skozi vse poletje, smo lahko zelo zadovoljni,« je dodal prosti igralec Jani Kovačič.

5 olimpijskih vstopnic za odbojkarski turnir v Parizu bodo še podelili naslednje leto

Sprejemalec Klemen Čebulj pa je s svoje strani zaokrožil: »Lahko smo konec koncev zelo zadovoljni, tudi če se žal nismo uvrstili na olimpijske igre. Imamo kolajno z evropskega prvenstva in moramo biti zelo ponosni na to. Še imamo možnosti za nastop na OI, drugo leto bo zelo pomembna liga narodov, tako da smo zelo motivirani.«

Zbogom (sajonara), Tokio, na pa tudi še olimpijski Pariz. A po petih dolgih reprezentančnih mesecih bodo elitni odbojkarji zdaj morali kar hitro začeti še klubske obveznosti. Doslej se je bojevalo za starocelinsko (slovensko bronasto) in olimpijsko slavo, sledi boj za klubsko in za upravičevanje igralske plače.