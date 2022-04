Samozavest ob enem porazu v 52 tekmah

V nadaljevanju preberite:

Odbojkarji Merkur Maribora so v prejšnji sezoni končali niz sedemnajstih, šestnajstih zaporednih, naslovov državnega prvaka ACH Volleyja. Štajerska ekipa po kadrovskem odlivu pred novo sezono letos ne bo ubranila naslova, oranžni zmaji pa spet lahko pridejo do nove državne krone. Finalni tekmeci Ljubljančanov v boju na tri zmage bodo igralci Calcit Volleyja, trikratni zaporedni prvaki med letoma 2001 in 2003, zaključni boji se začnejo danes ob 18. uri v dvorani Tivoli.