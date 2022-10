Šampion s fronte na ring in znova na fronto

Štiriintridesetletni ukrajinski boksarski šampion Vasilj Lomačenko se je v New Yorku po desetmesečni odsotnosti zmagoslavno vrnil v ring. S soglasno sodniško odločitvijo je Američanu Jamaineju Ortizu prizadejal prvi poraz (16-1) v profesionalni karieri.

Lomačenko, ki je v amaterskem boksu osvojil vse, kar je bilo mogoče in je tudi dvakratni olimpijski prvak, je eden od prvih ukrajinskih športnih zvezdnikov, ki se je po vojni agresiji Rusije takoj odzval klicu domovine in prestopil v teritorialno obrambo.

Pred dvobojem je Lomačenka glasno pozdravilo 4586 gledalcev v dvorani Hulu v Madison Square Gardnu, potem pa je po točkah s 117-111, 116-112 in 115-113 premagal mlajšega tekmeca in dobil priložnost za glavni dvoboj proti svetovnem prvaku v lahki kategoriji v vseh štirih različicah WBC, WBA, IBF in WBO Devinu Haneyju.

Vasilj Lomačenko je odločilno prednost proti Jamaineju Ortizu dobil v drugi polovici dvoboja. FOTO: Al Bello/AFP

»Veš, da me motivira le pas,« je Lomačenko z ringa nagovoril prvaka, ki je spremljal dvoboj med gledalci. Ta ga je že prej pozdravil z besedami »Dobrodošel med nami«. v Lomačenku v profesionalni karieri (17-2) manjka le še pas za najboljšega v WBC različici.

Lomačenko se je takoj vrnil v domovino in v svojo vojaško enoto, ki ob policijski uri patruljira po ulicah Kijeva. »Imel sem dovolj časa tudi za treninge,« je še razkril boksarskim navdušencem in poročevalcem, medtem ko je eden od najslavnejšim boksarskih promotorjev Bob Arum že napovedal dvoboj vseh dvobojev.

»Haney proti Lomačenku, to je dvoboj, ki ga želijo videti vsi ljubitelji boksa. Sta najboljša na svetu v lahki kategoriji in to bi bila fantastična borba,« je povedal Arum.