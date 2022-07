Šampioni, ki znajo vzeti z bogato obložene mize

V nadaljevanju preberite:

Slovenci smo v marsičem svetovni prvaki. Na primer v fovšiji. Ni naključje, da je eden najbolj priljubljenih rekov v pogovorih za šankom »naj sosedu krava crkne«. Ko se na primer začne kolesarska francoska pentlja, se kolesarski navdušenci razdelijo na Pogije in Rogle. K sreči generalno, ko gre za šport, športne junake in športne dosežke, postanemo veliko bolj prijazni, spoštljivi in prizanesljivi. A od vseh uspehov slovenskih športnih zvezdnikov je pomemben vrednostni obrat slovenske športne javnosti in tudi športnikov. V navijaških očeh so vrhunski športniki vse bolj spoštovani in cenjeni, ker in predvsem tudi veliko zaslužijo. In to je tudi predpogoj za visoko moralno in motivacijsko držo z močnim nacionalnim nabojem, ko gre za tekmovanje za državo, domovino, za grb.