Sanjski dan za spretnega in srečnega Max Verstappna

Zadnje dejanje svetovnega prvenstva 2021 v formuli je dvignilo na noge vse ljubitelje hitrosti in dramatičnih zasukov, saj sta Max Verstappen (Red Bull) in Lewis Hamilton (Mercedes) v Abu Dabiju uprizorila fantastičen vrhunec izjemne sezone. Oba sta ga pričakala z identičnim točkovnim izhodiščem, a Nizozemec z manjšo prednostjo, ker je dosegel eno zmago več (9:8) na prvih 21 dirkah in ker je štartal s prvega položaja tik pred Britancem. Do prvega naslova prvaka pa sta mu vendarle pomagala tako izdatna mera sreče kot velika spretnost v zadnjem krogu. Toda s tem dirke in svetovnega prvenstva še ni bilo konec.