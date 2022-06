Savšek navijače v domači Tacen povabil z 2. mestom v Krakovu

Benjamin Savšek je zaostal zgolj za zmagovalcem Francozom Nicolasom Gestinom. Savšku je zmago odnesla napaka, dotik v protitočnih, 14. vratcih, zaradi katere je prejel dve sekundi kazenskega pribitka. Po dvojni zmagi pretekli konec tedna na svetovnem pokalu v Pragi, ko sta vso konkurenco pokorila kajakaš Peter Kauzer in kanuist Luka Božič, se bo z odličjem v domovino vrnil tudi aktualni olimpijski in evropski prvak. Na uvodni tekmi v Pragi je na šestem mestu ostal brez stopničk.

Savšek, ki je vodil po polfinalu, se je v Krakovu meril za zmago, na koncu pa je za prvim mestom zaostal zgolj štiri stotinke sekunde. Na tretjem mestu je bil Britanec Adam Burgess (+0,35). Petintridesetletni kanuist tacenskega kluba si je priveslal že petnajste stopničke na tekmah svetovnega pokala. Najboljši slovenski kanuist je petič osvojil drugo mesto v tej seriji tekem. Sicer ima še štiri zmage in šest tretjih mest.

Savšek: Domača tekma prinaša tudi večji pritisk

»Zadovoljen sem. Bila je izenačena tekma, česar sem se zavedal že pred finalnim nastopom,« je za Kajakaško zvezo Slovenije povedal Savšek. »Proga je takšna, da so časi na koncu zelo izenačeni in zavedal sem se, da bo potrebno biti zelo natančen in hiter. Vesel sem, da mi je kljub dotiku uspelo priveslati do drugega mesta. To mi daje zagon za naslednje tekme svetovnega pokala. Poskušal bom še naprej veslati v finalu in se boriti za najvišja mesta,« je nadaljeval Savšek.

»Zadovoljen sem s konstantnostjo. Potrebno je bilo napadati od starta do cilja. Povsod, na vseh vratih, je bilo potrebno uporabiti precej moči, da je čoln hiter in da je lepo tekel. Prepričan sem, da bo prihodnji teden v Tacnu še bolj zanimivo, saj je voda bolj divja. Tam se vidi, kdo ima več občutka za vodo. V cilj sem prišel z veliko prednostjo in sem bil zadovoljen s prikazano vožnjo, ampak potem pa so me štiri stotinke ločile od prvega mesta. Kljub temu sem zelo vesel, da se lahko veselim drugega mesta in novih stopničk na tekmi svetovnega pokala. To je dober obet. V letošnji sezoni se počutim zelo dobro in sem dobro pripravljen, ampak si ne želim ustvarjati prevelikega pritiska. Tekma bo doma, vzdušje je vedno vrhunsko, ampak morda zaradi tega tekmovalci zmeraj čutimo malo več pritiska. Osredotočil se bom na nastop in poskušal prikazati vrhunske vožnje, takšne, kakršnih sem sposoben. Upam na najboljše.«

Na stopničkah ob zmagovalcu Francozu Nicolasu Gestinu in tretjeuvrščenemu Britancu Adamu Burgessu. FOTO: Iñaki Gomez/Kajakaška zveza Slovenije

Božič, ki je prejšnjo nedeljo zmagal na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala na Vltavi v Pragi, je tekmovanje končal v polfinalu tik za deseterico najboljših na 11. mestu. Božiču je pol sekunde zmanjkalo do velikega finala, usoden pa je bil dotik zadnjih vrat, ki mu je odnesel boj za kolajno.

Najboljši divjevodaši od petka pod Šmarno goro

Edina slovenska finalistka Alja Kozorog je v konkurenci kanuistk osvojila osmo mesto. Imela je sicer dva dotika in štiri kazenske sekunde, kar ji je onemogočilo še višjo uvrstitev. Zmagala je Britanka Mallory Franklin. Bila je dobro sekundo hitrejša od Francozinje Marjorie Delassus, tretja pa je bila Čehinja Martina Satkova.

V polfinalu sta veslali še Lea Novak in Eva Alina Hočevar, vsaka sta imeli po dva dotika, ter osvojili 21. oziroma 22. mesto. Popoldne v Krakovu sledi še preizkušnja v ekstremnem slalomu, kjer bosta veslala Ajda Novak in Vid Kuder Marušič.

»Zelo sem vesela, da se mi je iz kvalifikacij uspelo uvrstiti v polfinale, saj sem imela s tem nekaj težav na zadnjih tekmah,« je povedala Kozorogova. »Ta uvrstitev v finale je bila potrditev, da sem preko zime delala dobro in da sem napredovala. V finalu se je videlo, da mi še manjka znanje nastopanja v finalu.Zahtevno je, saj je potrebne veliko fizične moči na tej progi. Voda sploh v spodnjem delu ne teče močno, zato moraš stalno potiskati čoln naprej, sicer si počasen. Sem sicer dobro pripravljena, a v zadnji tretjini mislim, da me je že malo zmanjkovalo. Na bolj divji vodi, kjer lahko prihraniš nekaj moči in ni potrebno stalno napadati, bom lahko zdržala tudi zadnjo tretjino,« je dodala.

»Ta uvrstitev mi pomeni veliko, saj sem sezono začela precej slabo in pod svojimi pričakovanji. Zdi se mi, da sem dobila potrditev in lahko verjamem vase. Tacna se že veselim, saj tam vedno dobro tekmujem. Komaj čakam!« je še povedala.

Po dveh tekmah svetovnega pokala je razveseljiv tudi pogled na lestvico v skupnem seštevku svetovnega pokala. Kauzer med kajakaši s 100 točkami vodi, drugi je Čeh Jiri Prskavec, tretji pa Švicar Martin Dougoud. V kanuju je Savšek v skupnem seštevku drugi, Božič pa tretji. Vodi Francoz Gestin. Med deseterico najboljših je po dveh tekmah svetovnega pokala tudi Ajda Novak, ki je deseta.

Dosežki slovenskih slalomistov na divjih vodah v uvodnih preizkušnjah svetovnega pokala v Pragi in Krakovu so izvrstno vabilo na tretjo tekmo svetovnega pokala, ki bo prihodnji konec tedna potekal v Tacnu. Na Savi bodo v petek na sporedu kvalifikacije, v soboto in nedeljo pa boji za odličja.