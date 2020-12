Schneiderjeva in Federer najboljša zadnjih 70 let

Nekdanja alpska smučarka Vreni Schneider in teniški igralec Roger Federer sta v nedeljo postala najboljša švicarska športnika zadnjih 70 let. V Švici so v koronskem letu izbirali najboljše športnike vse od leta 1950.



Federer je pred letošnjo izdajo prejel že devet nagrad za športnika leta, zdaj je prišel še do prestižne številke 10. Dvajsetkratni zmagovalec grand slamov je v izboru zmagal pred smučarskim tekačem Dariom Cologno in alpskim smučarjem Pirminom Zurbriggnom.



»Zdaj jaz stojim tu, vendar smo vsi zmagovalci. Drug drugega smo navdihovali. Nocoj stojim tu z neverjetno dobrim občutkom. Upam, da me bo kaj videti naslednje leto. Če ne, potem je to neverjeten zaključek,« je dejal Federer.



Izbira najboljše švicarske športnice vse od leta 1950 je minila v znamenju smučark, saj je zdaj 56-letna Schneiderjeva zanesljivo zmagala, prejela je več kot 40 odstotkov glasov, pred kolegico Eriko Reymond-Hess.



Od leta 1988 do upokojitve leta 1995 je bila Schneiderjeva petkrat razglašena za športnico leta - pogosteje kot katera koli druga Švicarka. S tremi svetovnimi naslovi in tremi zlatimi olimpijskimi medaljami, 14 naslovi v svetovnem pokalu, 55 zmagami v svetovnem pokalu ter natanko 100 uvrstitvami na zmagovalni oder je še danes najuspešnejša smučarka Švice.



»Že nominacija je bila nekaj edinstvenega, nimam besed,« je dejala Schneiderjeva.

