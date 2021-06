Silverstone v vsem svojem sijaju: na tribunah do 140.000 ljudi

To pomeni, da se bo na tribunah lahko zbralo 140.000 gledalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S tem bi bila dirka za VN Velike Britanije prireditev z največjim številom gledalcev na Otoku od začetka pandemije novega koronavirusa marca 2020. Organizatorji lahko razprodajo vstopnice za celoten konec tedna.



Novica je posebej razveselila šefe dirkališča, direktor Stuart Pringle je pred časom poudaril, da bodo šli v stečaj, če gledalcem ne bodo dovolili obiska. Obe lanski dirki, VN Britanije in dirka ob 70-letnici dirk v Silverstonu, sta bili pred praznimi tribunami.



Že pred tem so na Otoku sporočili, da si bo polfinalni in finalno tekmo nogometnega evropskega prvenstva v Londonu lahko ogledalo več kot 60.000 gledalcev na Wembleyju, osrednje igrišče bližajočega se teniškega turnirja za veliki slam v Wimbledonu pa bo lahko sprejelo polno kapaciteto, torej 15.000 gledalcev, za ženski in moški posamični finale.



Na enem od treh golfskih majorjev, na British Opnu v Royal St. Georgeu, pa bo lahko 32.000 gledalcev na dan.

