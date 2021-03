Slab štart za Mercedes, grozi mu zaostanek

Valtteri Bottas in Lewis Hamilton nista bila pretirano zadovoljna. FOTO: Mazen Mahdi/AFP

Mick Schumacher (levo) se je takole na proge znašel tik ob Ferrarijevem zvezdniku Charlesu Leclercu. FOTO: Mazen Mahdi/AFP

Rezultati uvodnega dne testiranj v Sakhirju:

1. M. Verstappen (Niz, Red Bull) 1:30,674

2. L. Norris (VB, McLaren) + 0,215

3. E. Ocon (Fra, Alpine) 0,472

4. L. Stroll (Kan, Aston Martin) 1,108

5. C. Sainz (Špa, Ferrari) 1,245

6. A. Giovinazzi (Ita, Alfa Romeo) 1,271

7. D. Ricciardo (Avst, McLaren) 1,529

8. P. Gasly (Fra, Alpha Tauri) 1,557

9. J. Cunoda (Jap, Alpha Tauri) 2,053

10. L. Hamilton (VB, Mercedes) 2,238

11. C. Leclerc (Mon, Ferrari) 2,568

12. K. Räikkönen (Fin, Alfa Romeo) 2,646

13. S. Vettel (Nem, Aston Martin) 3,068

14. R. Nissany (Izr, Williams) 4,115

15. N. Mazepin (Rus, Haas) 4,124

16. M. Schumacher (Nm, Haas) 5,453

17. V. Bottas (Fin, Mercedes) 6,176





V formuli 1 so opravili s prvim dnevom testiranj pred začetkom nove sezone za svetovno prvenstvo, za katero bodo zeleno luč prižgali 28. marca v Bahrajnu. Za uvod se je v Sakhirju v najlepši luči predstavil Red Bullov as, ki je bil najhitrejši z dosežkom 1:30,674.Nizozemskemu zvezdniku, ki je odpeljal tudi največ krogov med vsemi (139), se je najbolj – na 0,215 sekunde – približal 21-letni Britanec(McLaren/46 krogov), tretji pa je bil 24-letni Francoz(Alpine, + 0,472/129 krogov). Branilec naslova svetovnega prvaka, Anglež(Mercedes/42 krogov), je z zaostankom 2,238 sekunde pristal šele na desetem mestu.Obilo smole je imel Lewisov moštveni sotekmovalec, ki je zaradi okvare menjalnika odpeljal zgolj šest krogov. Finski dirkač je zasedel 17. mesto (+ 6,176) in zaostal še za Nemcem(Haas, + 5,453/15 krogov), ki je uvodni dan končal na 16. mestu.»To ni bil dober štart za nas. Okvara je prišla kot strela z jasnega. Zakaj je prišlo do nje, še ne vemo. Nadejam se, da bomo hitro odkrili vzrok težav in ga tudi odpravili. Če nam bo to uspelo, lahko nadomestimo zamujeno, v nasprotnem primeru bomo v sezono štartali z zaostankom,« je okvaro, ki je pustila na cedilu svetovnega podprvaka Bottasa, komentiral vodja Mercedesove ekipe