Slobodan Kovač končal sodelovanje s srbsko zvezo

Predsedstvo zveze je na redni seji sprejelo odločitev, da zveza ne bo nadaljevala sodelovanja s Slobodanom Kovačem, piše agencija Tanjug.

Kovač je na selektorski stolček sedel leta 2019 in nasledil Nikolo Grbića le deset dni pred začetkom evropskega prvenstva, na katerem so nato Srbi osvojili zlato odličje, ko so v finalu v Parizu premagali Slovence.

Po naslovu evropskega prvaka je sledil neuspeh v kvalifikacijah za olimpijske igre Tokio 2020, v ligi narodov pa so letos Srbi zasedli šesto mesto, na EP pa četrto.