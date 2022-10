Slovencem štiri kolajne, Zdravljica za Norčičevo

Evropski pokal v Podčetrtku

Ženske, do 48 kg: 1. Grau (Nem), 2. Szlachta (Pol), 3. Koszegi (Madž) in Fiorini (Ita); do 52 kg: 1. Gyertyas, 2. Keller (obe Madž), 3. De Luca (Ita) in Wurfel (Nem); do 57 kg: 1. Dabrowska (Pol), 2. Gertsch (Švi), 3. Škrabl (Slo) in Arthuis (Fra), 5. Tomc (Slo); do 63 kg: 1. Herrmann (Nem), 2. Favorini (Ita), 3. Tintor (Srb) in Von Leupoldt (Nem); do 70 kg: 1. Stolze (Nem), 2. Kowalewska, 3. Wroblewska (obe Pol) in Murphy (Nem); do 78 kg: 1. Igl (Nem), 2. Pierret (Fra), 3. Mengucci (Ita) in Cvijić (Srb), 7. Herič (Slo); nad 78 kg: 1. Norčič (Slo), 2. Bulavina (Ukr), 3. Vuković (Hrv), 4. Torkar (Slo).

Moški, do 60 kg: 1. Jelkijev, 2. Ismajilov (oba Aze), 3. Andrasi (Madž) in Hamadi (Fra); do 66 kg: 1. Mamadov (Aze), 2. Weisser (Nem), 3. Sadroleslami (Fra) in Pašajev (Aze), 5. Fürst Črtanec (Slo); do 73 kg: 1. Mamadalijev, 2. Mirzajev (oba Aze), 3. Boros (Madž) in Djoukaev (Fin); do 81 kg: 1. Wittwer (Švi), 2. Mecilošek (Slo), 3. Kolobov (Ukr) in Nenković (Srb); do 90 kg: 1. Goz (Madž), 2. Kanevets (Fin), 3. Gautschi (Švi) in Križanskij (Ukr), 5. Lackovič (Slo); do 100 kg: 1. Mai (Nem), 2. Savickij (Ukr), 3. Belz (Nem) in Pavlovski (Fra), 7. Vezjak (Slo); nad 100 kg: 1. Kone (Nem), 2. Marinič (Slo), 3. Schreiber (Nem) in Mattsson (Šve).