Zdesetkana Slovenija s predstavo poletja opozorila tekmece

Slovenska odbojka še naprej navdušuje, premešana zasedba pa nadaljuje začrtano pot vzpona, ki traja že desetletje. Tudi brez obolelih Tineta Urnauta in Žige Šterna je Turčija padla s 3:0, Slovenci pa so znali priti nazaj v igro tudi, ko jim je voda v tretjem nizu tekla v grlo. »Naša raven igre raste, a rastejo tudi naši tekmeci,« selektor Fabio Soli opozarja, da ni prostora za spanec na lovorikah.

Drugi turnir lige narodov v Bolgariji se je za Slovenijo začel slabo, pred odhodom v Burgas so ostali brez obolelega pomočnika trenerja, Urnauta in Šterna. Zato je Soli znova nekoliko premešal zasedbo, širina kadra je prišla do izraza. Prvi podajalec Nejc Najdič je zaposloval Tončka Šterna na mestu korektorja, sprejemalca sta bila tokrat Rok Bračko in Rok Možič, blokerja Jan Kozamernik in Sašo Štalekar, prosti igralec pa vedno zanesljivi Jani Kovačič.

Proti Turkom so Slovenci ostali zbrani in niso oddali niza, kar bo v boju za četrtfinale lahko zelo pomembno. FOTO: VNL

Proti Turčiji ni šlo vse gladko, a so z zmago s 3:0 (16, 22, 18) Slovenci potrdili, da tudi v novi zasedbi konkurirajo za vrh lige narodov. »Kar smo lani doživeli v Parizu, ne sme biti naš vrhunec, mora biti vzpodbuda, da dobro delo nadaljujemo tudi v naslednjem štiriletnem obdobju. Tudi vmes so rezultati pomembni, že letos želimo biti odlični na SP,« je pred potjo v Bolgarijo napovedal Kozamernik.

Po tekmi s Turčijo je bil še bolj zadovoljen: »Za nami je zelo uspešna tekma, mislim, da je bilo kar veliko pozitivnih stvari. Naša predstava je bila precej boljša, veliko bolj suvereni smo bili v tistem, kar smo se dogovorili v garderobi. Ponosen sem, da smo naredili ta korak naprej, da smo nivo naše igre dvignili tako visoko, da se lahko tudi v trenutkih, ko zaostajamo, ko je težko in ko ne najdemo pravih rešitev, zanesemo nanjo in počasi pridemo nazaj v vodstvo. To mora biti karakter naše ekipe, na tem moramo graditi in mislim, da smo danes prikazali eno od zelo lepih predstav in upam, da bomo tako tudi nadaljevali.«

Zadovoljen je bil tudi Soli, ki je uvodni mesec na slovenski klopi prestal z odliko. A se zaveda, da so glavni izzivi še pred njim in slovenskimi odbojkarji: »Mislim, da smo dobro opravili svoje delo, sploh če pogledamo rezultat in zmago s 3:0, kar je za nas zelo pomemben rezultat, še posebej, če se želimo ozirati proti zaključnemu turnirju. Če pa analiziramo našo igro, je bila to ena najboljših predstav v letošnji ligi narodov. A še moramo rasti. Večino tekme smo ostali v sistemu igre in zahvaljujoč temu zmagali. Naša raven in raven vseh ostalih ekip v ligi raste.«

Slovence danes čaka dan počitka, nato pa sledijo peklenski trije dnevi, ki so v ligi narodov že stalnica. Igrali bodo tri dni zapored, najprej v petek ob 18.30 z domačini Bolgari, čez vikend sledita še dvoboja s Francijo v soboto (14.30) in v nedeljo z za Slovence vedno neugodno Japonsko (nedelja, 11.00). Prvi vrhunec odbojkarskega poletja bo domač turnir lige narodov, vrhunska odbojka se bo v Stožicah igrala od 16. do 20. julija.