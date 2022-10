Slovenci brez težav tudi drugič

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca ostaja neporažena na ekipnem svetovnem prvenstvu v Chengduju. Po petkovi zmagi nad Portorikom s 3:1., so Slovenci še bolj dominantno predstavo prikazali v današnjem drugem krogu, ko so s 3:0 ugnali Tajsko. Slovenci so z dvema zmagama vodilni v skupini.

Slovenci bodo v nedeljo prosti, za konec skupinskega dela tekmovanja pa slovenske igralce v ponedeljek čaka še tekma z branilko naslova Kitajsko in v torek z ZDA.

Deni Kožul je Phakpooma Sanguansina premagal brez oddanega niza s 3:0 (12,5,3), tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, osmi igralec svetovne lestvice, je svojo nalogo opravil brezhibno. Nasprotnika Sarayuta Tancharoena je ugnal s 3:0 (6,9,7). Peter Hribar je imel nekoliko več dela, proti Pattaratornu Passaraju je slavil šele v petem nizu s 3:2 (-9, 4, 7, -9, 8).