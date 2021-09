Slovo z dvignjeno glavo: Razočarani smo, tekmo je obrnil en igralec

Urnaut: Italijanski korektor ekipo potegnil iz zelo, zelo težke situacije

Sijajni slovenski odbojkarji so bili le še korak oddaljeni od raja in proti Italiji že vodili z 2:1 v nizih, kar jim ni uspelo v nobenem od prejšnjih dveh finalnih nastopov. Toda po 144 minutah drame in odločilnem petem nizu so se morali vnovič zadovoljiti s srebrnim odličjem. Slovenci že v napovedih pred začetkom letošnjega EP niso skrivali, da jih na Češkem in nato na zaključnem turnirju v Katovicah zanima le zlata kolajna.V dvorani Spodek, ki spominja na neznani leteči predmet, so Slovenci proti domačinom Poljakom odigrali nezemeljsko, v dveh od uvodnih treh finalnih nizov z Italijo je bilo podobno, nato pa je sledil padec, po katerem se varovanciniso več pobrali. Odločilen je bil vplivin, ki sta na slovensko žalost morda odigrala celo tekmo leta, če ne celo kariere.»Zelo težko je, sploh po takšnem porazu ... Nič, naslednje leto se je treba ponovno zbrati in preštudirati vse, kar smo naredili v tem finalu in se že obrniti proti naslednjemu. To je že tisto tretje srebro, res smo dali vse na igrišču in upajmo, da bodo navijači to uspeli spoštovati, in da nas bodo še naprej bodrili« je za Kanal A v prvi izjavi po tekmi povedal»Veste, da smo veseli! Takšen je šport, vseeno smo zelo ponosni na to, kar smo naredili,« pa je povedal kapetan. »Tudi, če smo to rekli, pred turnirjem nismo verjeli, da lahko odigramo na tako visoki ravni, na koncu pa smo res odigrali zelo dobro odbojko, a moramo priznati, da so bili Italijani boljši. Gotovo je to vrhunski uspeh, malo smo razočarani zato, ker smo imeli priložnost. Našel se je italijanski korektor, ki je prišel v igro in obrnil celo tekmo ter Italijane potegnil iz zelo, zelo težke situacije. Spremenil je izid tekme in potrebno jim je čestitati,« je dodal.