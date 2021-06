Slovenci prvič v zgodovini na vrhu lige narodov

Žiga Štern je bil najučinkovitejši pri Sloveniji s 14 točkami. FOTO: Tadej Regent



Provokacije niso pomagale

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v ligi narodov v Riminiju potrjuje svoje napovedi, da se misli boriti za vrh. Na peti tekmi je v petek zabeležila še četrto zmago, po Italiji, Poljski in Nizozemski je padla tudi Argentina. Z novo zanesljivo zmago so izbrancivsaj začasno prišli tudi na sam vrh ligaške razpredelnice.Slovenci, pri katerih je bil tokrat namesto kapetanav prvi postavi, ki je zaupanje upravičil in pokazal odlično predstavo (s 14 točkami je bil tudi najučinkovitejši igralec tekme), so se tako Argentincem oddolžili za poraz na prvi medsebojni tekmi, leta 2018 je bila Argentina s 3:2 boljša na svetovnem prvenstvu v Firencah.Evropski podprvaki tekme niso začeli tako udarno kot proti Nizozemski, kot da bi jih motila zgodnja ura in kot da bi potrebovali nekaj časa, da se dobro zbudijo. A za »bujenje« vendarle niso potrebovali veliko časa. Po zaostanku 9:10 je na sceno stopil, ki je najprej ekipo drugič popeljal v vodstvo – za prvo vodstvo je bil zaslužen njegov brat Žiga, ki je dosegel as za 8:7, nato pa z neubranljivim servisom poskrbel za tri točke razlike. Prav brata Štern sta bila najbolj vidna na igrišču, skupaj sta v nizu dosegla 13 točk, še posebno je bil z osmimi razpoložen starejši Žiga, z njegovim asom je Slovenija prišla tudi do vodstva z 19:15, ki ga je do konca samo še povišala.Čeprav so tudi v drugem nizu potrebovali nekaj časa, da so si priborili nekoliko bolj občutno prednost,je za 13:10 zadel as, pa se je tudi takrat videlo, da so Slovenci kakovostnejša ekipa. To so dokazali tudi, ko so se tekmeci po zaostanku 12:16 približali. Takrat je odgovornost prevzel, ki je poskrbel, da so vodstvo vzdrževali do konca niza, dobili so ga s 25:22.Servisiso na začetku tretjega niza, v katerem je v igro namesto Tončka Šterna vstopil, zagotovili slovenski vrsti šest zaporednih točk in vodstvo 10:5. Argentinski selektorje poskušal z nenehnimi protesti pri sodnikih, zaustavljanji igre in ogledi posnetkov spremeniti tok igre, a mu ni uspelo. Slovenci so ostali zbrani in zanesljivi, občutek pa je bil, da niti niso igrali s polno močjo.»Tekma je bila res težka, še zlasti zato, ker smo igrali ob neobičajni uri, ob 10. zjutraj. Vedeli smo, da ne bo lahko, a stopili na igrišče, tako kot je treba, ter zasluženo zmagali. Zdaj se moramo dobro spočiti, saj nas jutri ob 12. uri že čaka tekma z Nemčijo Gremo po novo zmago,« je povedal korektor Alen Šket. V soboto bodo torej Slovenci drugi ciklus tekem v ligi narodov končali z obračunom z Nemčijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor